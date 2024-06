YO DAWG: Pimp My Ride komt terug op Netflix

Je kan je oude barrel aanmelden, want Pimp My Ride komt terug!

Aan autoprogramma’s geen gebrek tegenwoordig. Wat dat betreft is het heerlijk om naar alle YouTube-kanalen te kunnen kijken die je maar wenst. Voor elke niche is er tegenwoordig wel een kanaal.

Of het nu gaat om autosport, klassiekers, youngtimers, occasions, een specifiek merk of alleen maar toffe auto’s: er is een YouTube-kanaal voor. Wat dat betreft zijn we enorm verwend. Vroeger was dat namelijk wel anders. Natuurlijk, dankzij Jeremy, Richard en James hadden we niet veel andere programma’s nodig.

Zeker niet omdat je TopGear (later The Grand Tour) kon kijken met je familie, die vonden het ook nog vermakelijk. Een ander programma dat leuk was voor petrolheads doch ook anderen aansprak was ‘Pimp My Ride’.

Simpel idee

Er is goed nieuws voor iedereen dat dat een leuke show vond, want Pimp my Ride keert terug! Nice! Een paar jaar geleden kon confrère @jaapiyo al berichten over de eerste geruchten. Ome Jaap noemde de comeback ‘LL Cool J-esque‘, dus dan weet je dat het de moeite waard is.

Overigens keert de naam NIET terug. Die zal veranderen in Ressurrected Rides. Chris Redd (een comedian, bekend van Saturday Live) zal de presentatie doen in plaats van X to tha Z. Ok, maar is het dan niet gewoon een ander programma met een andere presentator?

Het idee achter het feuilleton was simpel. Een persoon met een zeldzaam brakke auto en een hoop sociale, mentale en financiële problemen meldde zich aan. Vervolgens nam rapper Xzibit de auto mee naar West Coast Customs (later GAS) en daar gingen pak ‘m beet 15 monteurs helemaal los (op de auto). Er werd voor duizenden euro’s aan verspijkerd met allerlei modificaties die niemand ooit nodig kon hebben. Wel zorgde het kennelijk voor een beter sociaal leven.

Pimp My Ride transformaties

Voor ons liefhebbers was de transformatie natuurlijk het leukste om te zien. Een jaren ’80-misbaksel dat voorzien werd van 24 inch chromen wielen, nieuwe flipflop-lak, 4 LCD-schermen, 3 vissenkommen, een koffiezetapparaat en een pingpongtafel. Ofzo.

Niets was te gek voor het programma. Of authentiek, want het was allemaal verzonnen: de issues van de deelnemers, het huis waar Xzibit aanklopte, het feit dat het en verrassing was en zelfs de auto’s… Sterker nog, in sommige gevallen moesten ze de auto’s of de dure modificaties achterlaten. De eerste uitzending was in 2004 en de laatste in 2007.

In Nederland was er nog een soortgelijk programma, genaamd ‘De Grote Beurt’, waarbij men met een fractie van het budget hetzelfde probeerde te doen. Dat lukte echter niet helemaal, alhoewel sommige redactieleden warme herinneringen hebben aan de zalvende stem van Jorinde Moll.

Via: Netflix