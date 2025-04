De E5 Sportback met 788 pk is het eerste model van AUDI

Nieuw merk, nieuwe styling.

Audi is zichzelf helemaal opnieuw aan het uitvinden in China. Dat is ook nodig, want de verloren winsten in het Verre Oosten zijn volgens de bestuurders een van de redenen voor de tegenvallende cijfers. Onderdeel van de nieuwe Chinese strategie is een speciaal submerk.

Waarschijnlijk zullen er niet veel brainstormsessies zijn geweest om tot de naam van het submerk te komen. Het extra merk heet AUDI. Het eerste model van AUDI is de E5 Sportback die je hieronder ziet.

Net als de A5L Sportback hebben we hier te maken met een echte liftback en wederom is de E5 een voortvloeisel uit het partnerschap van Audi en SAIC. Qua ontwerp is Audi, eh excuus, AUDI voor het productiemodel vrij dicht bij de conceptversie gebleven. Er is nog maar weinig te herkennen van het Duitse Audi-design.

Indrukwekkende specs

De beloofde specificaties zijn vrij indrukwekkend. Klanten kunnen kiezen voor een krachtbron op de achteras of een quattro-aandrijflijn. Het maximale vermogen is 579 kW of 788 pk. Een sprintje van 0 naar 100 km/u moet in maar 3,4 seconden kunnen. Doe je het wat rustiger aan, dan is een afstand van 770 kilometer mogelijk. Audi verduidelijkt niet of dit via de WLTP- of andere meetmethodes is getest.

Het quattro-stuurgevoel moet vertrouwd zijn dankzij een adaptieve luchtvering. In het interieur krijg je weer te maken met allerlei geavanceerde rijhulpjes, maar ook met een cabine die gericht is op de bestuurder. Over een paar maandjes begint de verkoop in China van de eerste AUDI. Nu maar hopen voor het merk dat zij wél van de elektrische modellen afkomen.