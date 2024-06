VW Tharu XR is een echte VOLKSwagen (14.884 euro)

De VW Tharu XR doet zijn merknaam nog een beetje eer aan.

Een paar dagen geleden waren wij op de redactie eventjes aan het keuvelen. Kopje koffie, gevulde koeken en een hoop automobiele vraagtukken. Toevallig vergeleken we de verkoopcijfers van de jaren ’80 en ’90 met die van nu. Het zal geen verrassing zijn: alles was toen compleet anders.

Een van de dingen die opvielen: per model verkocht een importeur véél meer exemplaren. Dat is ook niet gek, want er was simpelweg minder keuze. Als je een auto kocht, dan kocht je een Opel Kadett. Die kon je vervolgens dan wel krijgen als hatchback, sedan, cabrio of stationwagon. Tegenwoordig is elk modelgamma volgepropt met medium crossovers. Bij Renault bijvoorbeeld, gelukkig zijn de Clio en Mégane Estate er nog, maar de Captur, Scénic, Mégane, Arkana, Symbioz, Austral, Rafale en Espace zijn allemaal crossovers of crossover-achtigen.

VW Tharu XR

Maar de koning van extreem veel crossovers in een modelgamma is toch wel Volkswagen. Die hebben soms geen idee wat ze moeten doen, dus ontwikkelen ze maar nóg een nieuwe crossover. Want waarom niet? Dit is de laatste telg is deze blauwe schoonheid: de VW Tharu XR!! Zoals jullie allemaal weten, is de Volkswagen Tharu er al. XR betreft niet het uitrustingsniveau, maar dat het een kleiner model is. OK. We hebben weleens gehoord van een groter model (denk aan de Allspace), maar dit is dus een kleiner model.

Qua positionering: de VW Tharu XR is ietsje groter dan de Volkswagen T-Cross. We snappen dat Volkswagen meer crossovers op de markt brengt: dat willen de mensen immers. Het nadeel is dat we het USP van de Tharu XR ons een beetje ontgaat, want in dit segment heb je al de T-Cross en T-Roc. Plus de Nivus (die bij ons Taigo heet). Het is ook niet dat het een wezenlijk andere auto is. Het is net zo’n inspiratieloos geval als alle andere compacte crossovers.

Specificaties

De Volkswagen Tharu XR staat op het MQB A0-platform en deelt qua techniek en opbouw wat met de Volkswagen Taigun. Mocht je die niet kennen, dat is óók een compacte crossover van Volkswagen. De VW Tharu XR 4,36 meter lang, 1,73 meter breed (zonder spiegeltjes, uiteraard) en 1,61 meter ‘hoog’. De wielbasis bedraagt 2,65 meter.

Onder de kap is het wel genieten, want er zijn geen driecilinders! Een driepitter is leuk in een piepkleine hatchback, maar niet in een auto als dit. Het is toch een constant auditieve bevestiging dat je aan het bezuinigen bent. Alsof je een patatje zonder mayonaise en zout eet, want da’s goedkoper doch smaaklozer. Je kunt bij de Tharu XR kiezen uit een 1.5 liter viercilinder zonder of mét turbo. Die laatste wil je hebben natuurlijk, want die levert 160 pk en 250 Nm. Alle Tharu XR’s hebben voorwielaandrijving.

Is er ook goed nieuws? Jazeker! De Volkswagen Tharu XR blijft ons Nederlanders bespaard. De VW Tharu XR wordt door SAIC-Volkswagen in Volksrepubliek China gebouwd en kost omgerekend 14.884 euro. Kijk, dat is nog een echte Volkswagen! Houd er wel rekening mee dat deze auto’s eruit zien als moderne Volkswagens, maar onderhuids vaak een volle generatie ouder zijn. Dus qua verfijning, comfort, veiligheid en emissies kun je het niet vergelijken met wat er in Nederland bij de dealers staat.

