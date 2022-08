Yo dawg, Pimp My Ride maakt LL Cool Jesque comeback

Jawel, Cult classic Pimp My Ride maakt een LL Cool Jesque comeback op jouw beeldscherm. Of moeten we zeggen een Xzibitesque comeback?

Voor autoliefhebbers van een bepaalde leeftijd voelt het waarschijnlijk als gisteren dat het programma Pimp My Ride nog op TV was. De show werd van 2004 tot 2007 geschoten en een culthit op de zender die ooit muziekvideo’s uitzond. De presentatie werd verzorgd door rapper ‘X tot the Z’ Xzibit en de werknemers van West Coast Customs en later Galpin waar de auto’s werden verbouwd, kregen 15 minuten roem.

Geen goud

Achteraf is gebleken dat het niet allemaal goud was wat er blonk. Sterker nog, het programma was stiekem net zo echt als reality TV. Deelnemers werden door de producers vaak opgedrongen te liegen over dingen als hun leeftijd, hobby’s en relatiestatus om een ‘leuk verhaal’ te maken. Het moment dat X to the Z langskwam als ‘verrassing’ was vooraf getelefoneerd. En het huis waar de rapper aanklopte, was zelfs vaak niet echt waar de deelnemers woonde.

Showbizz

De aanpassingen van de auto’s volgden hetzelfde patroon. Het was allemaal schone schijn boven functie. Technisch werden de auto’s niet aangepast, dus had je opeens een bak die door zijn veren zakte dankzij al het extra gewicht van de pimp-goodies. Of je moest fancy deurmechanismen laten vervangen omdat die niet de openbare weg opmochten. En je moest vaak maanden wachten totdat de b0iZ van West Coast Customs klaar waren met je wagg0l, terwijl je al die tijd zonder auto zat. Showbizz…Het is net de echte wereld.

If you wanna be a player…

Maar ach, het was leuk om weg te kijken op een luie zondagochtend. En nu komt het programma dus terug. Niet gepresenteerd door Yorinde Moll, maar door een crew uit het Verenigd Koninkrijk. Lady Leshurr is de nieuwe Xzibit en Wrench Customs in Surrey het nieuwe West Coast Customs. Wel gebleven is de originele catchy themesong. If you wanna be a player…But your wheels ain’t fly….Heerlijk.

Jijbuis

Het idee is om dit keer de auto’s wat beter aan te pakken, met onderdelen van Ebay. De eerste serie van zes afleveringen zal te zien zijn op MTV UK’s Jijbuis kanaal vanaf 19 augustus. Kijk dan?