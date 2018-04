Youtuber berooft oudjes om supercars te kopen, moet brommen

Livin' the dream.

Het leven van een automotive-youtuber is hard. Ten eerste moet je op een of andere manier aan een leuke auto komen waar mensen naar willen kijken, plus de nodige camera-gear om puike beelden te schieten. Het helpt dan ook dat de meeste auto-tubers uit behoorlijk gefortuneerde families komen, al rust er kennelijk een taboe op om dat glashard toe te geven.

Enfin, met een puike ‘begin-bak’ ben je er nog lang niet. Slaag je er op een of andere manier om een respectabele hoeveelheid volgers te krijgen, word je elke dag weer geacht met nieuwe content te komen, anders bloedt jouw kanaal dood. Dat vergt de nodige creativiteit. Nadat je dezelfde auto vijf keer gewrapt hebt, er al meerdere spoilers opgezet hebt en de nodige SUPERLOUD uitlaten hebt uitgeprobeerd, komt er al snel de sleet op. Het makkelijkste is weer gewoon een nieuwe auto kopen en het proces overnieuw beginnen. Maar daar heb je dan weer dat vermaledijde geld nodig. Aanvankelijk zal je kanaal dat niet per se zelf opbrengen.

Je kan proberen een extra toelage van je ouders los te peuteren, doch Anthony Locke besloot het anders aan te pakken. Deze selfmade man achter het kanaal Gaskings, dat sinds oktober 2014 190 miljoen views verzameld heeft, lichtte namelijk menselijke oldtimers op om een paar dikke auto’s te verzamelen. Via het bedrijf Successful Pensions beloofde hij het geld van pensionadas verantwoord te investeren in milieuvriendelijke ondernemingen. En dat deed hij ook. Tenminste, zolang je online gokken en supercars kopen voor eigen gebruik als verantwoord investeren in milieuvriendelijke ondernemingen beschouwt. Toegegeven, naast een Lamborghini Gallardo, Audi R8, Aston Martin Vantage en Porsche 911 kocht Anthony ook een vrij zuinige Mercedes B180.

Helaas voor het ondernemende baasje is hij nu dus tegen de lamp gelopen. De 32-jarige moet vijf jaar brommen, terwijl zijn brommende bolides hoogst waarschijnlijk verbeurd verklaard worden…(via Jalopnik)