BREEK: Nederlanders kopen meer SUV’s dan koekblikken

Flip de switch!

Ja, we draaien weer op volle toeren. Na jaren van crisas en tergende bijtellingsregels krijgt het Nederlandse straatbeeld voorzichtig weer iets meer smoel. Tenminste, dat zou je kunnen concluderen op basis van de cijfers die Aumacon bekend maakt over het eerste kwartaal van dit jaar. Het ‘L-segment’ van de midsize SUV (Tucsons) is nu officeel het grootste van alle segmenten. In de eerste drie maanden van het jaar werden er 32.575 van dit soort auto’s verkocht, ten opzichte van 24.988 vorig jaar. Dat is een groei van maar liefst 30,4 procent.

In het A- en B-segment (Picanto’s en Polo’s), dankzij belastingmaatregels traditioneel de grootste in Nederland, werden respectievelijk 23.589 en 31.264 auto’s verkocht. Dit reflecteert stijgingen van respectievelijk 5,1 en 18,7 procent. Het C-segment (Golfjes) is het vierde grootste met 22.572 stuks (+6,8%) voor het D-segment dat 11.987 units doet (+22.5%). De totale markt groeide met 13,6 procent en over het algemeen is er een verschuiving te zien naar iets grotere auto’s.

Het is echter niet een totale goednieuwsshow voor de verkopers. De MPV is nog harder uit de gratie gevallen. Medium MPV’s zoals de 2-Serie Active Tourer en Scènic deden vorig jaar nog 5.818 units in Q1, maar dit jaar nog maar 4.462 stuks. De liefhebber zal daar echter niet wakker van liggen (integendeel). Maar ook voor de laatste groep is er een minpuntje te melden. Sportieve modellen hebben het namelijk zwaar in Nederland. Zowel het G-segment (TT, MX-5) als het H-segment (4-/6-serie en Porkers) boekten minnetjes. In het G-segment gaat het zelfs om de meest forse min van allemaal met 54,3 procent. Yikes.