Officieel: de nieuwe Lexus ES komt ook naar Europa

In ons land zal de ES als ‘300h’ hybrideversie leverbaar worden, maar ook als F SPORT Line.

Chief Designer Yasuo Kajino omschrijft de look als ‘provacative elegance’. Het front van de ES is voorzien van Lexus’ kenmerkende ‘spindle’-grille met verticale spijlen, die vanuit het midden ‘uitwaaieren’. De Lexus ES F SPORT Line is uitgerust met een grille van zwart gaas. Tevens heeft de F SPORT een achterspoiler, net zoals de hybride versies. De F SPORT heeft echter ook speciale badges en zwarte accenten op de voor- en achterbumper. Drie wieldesigns (17- en 18-inch) zijn beschikbaar voor de hybride versies van de ES, terwijl de ES F SPORT is voorzien van 19-inch wielen, geïnspireerd op de wielen van de prachtige Lexus LC.

Binnenin zien we een centrale display, het instrumentenpaneel en de head-up display zijn in het directe blikveld van de bestuurder geplaatst. Er is een navigatiesysteem beschikbaar met 12,3-inch multimediadisplay en Remote Touch-bediening. Tevens is de ES connected met allerlei online diensten. Met stemherkenning is een mobiele assistent beschikbaar die de smartphone van de bestuurder kan bedienen.

Voor het interieur van de F SPORT Line is een nieuw soort interieurbekleding ontwikkeld. Geïnspireerd op het werk van traditionele Japanse zwaardmakers heeft deze Hadori-bekleding golfpatronen met een subtiel driedimensionaal effect. Voor de reguliere ES maakt Lexus gebruik van bijzondere materialen zoals bamboe en Shimamoku-hout.

De nieuwe Lexus ES is gebouwd op het geheel nieuwe GA-K-platform (Global Architecture), helaas met voorwielaandrijving. De auto is langer (+65 mm), lager (-5 mm) en breder (+45 mm) dan de laatste van de zes voorgaande generaties, die dus niet in Europa leverbaar waren. Door de langere wielbasis (+50 mm) staan de wielen dichter bij de hoeken van de auto.

Vierde generatie hybrid drive

De ES 300h is voorzien van een nieuwe – vierde generatie – zelf opladende hybride aandrijflijn met een laag brandstofverbruik. Het is een combinatie van een 2,5-liter Atkinson 4-cilinder benzinemotor en een lichtere, compactere elektromotor met een hogere energiedichtheid. Het systeemvermogen bedraagt 218 pk en het gecombineerde verbruik vanaf 4,7 l/100 km. De nikkel-metaalhydridebatterij is compact, zodat hij onder de achterbank geplaatst kon worden en dus geen bagageruimte inneemt. De 2,5-litermotor is geheel nieuw en beschikt over technologie voor een snelle verbranding; er wordt gesproken over een thermisch rendement van 41 procent.