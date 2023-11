McLaren 750S is belangrijker dan je denkt

De milde facelift voor de McLaren 720S naar 750S is minimaal, maar heeft wel een grotere betekenis.

Het is de vraag der vragen voor supercarfabrikanten: kan je met de tijd mee gaan? De tijd die vraagt om auto’s waar het milieu boven het rijplezier staat. Je kan de kracht van het motorenbouwen combineren met een milieuvriendelijk randje, zo bewijst Ferrari met de SF90 en 296 GTB/S. Ook McLaren lijkt daar brood in te zien met de Artura. Het Engelse merk heeft vooralsnog alles wat ze uitbrachten van een V8 voorzien, behalve de Artura, die een V6 combineert met elektropower. Dat lijkt de weg vooruit te zijn.

McLaren 750S is de laatste

De rest van de line-up heeft nog een V8 zonder elektrospul erbij, zoals de recent geïntroduceerde McLaren 750S. Deze ‘opvolger’ van de 720S is eigenlijk een soort hele milde facelift met een USB-C aansluiting als uitlaat. En zoals de naam suggereert 750 pk in plaats van 720 waarmee de prestaties weer iets aangescherpt zijn. De impact van de 750S is niet enorm aangezien we al sinds 2017 de 720S kennen.

Onderschat de McLaren 750S echter niet, want dit is waarschijnlijk het keerpunt voor het merk. Nadat de 750S zijn dienst heeft verleend, is het over en uit met niet-elektrische McLarens. Wat de opvolger van de 750S ook wordt, het wordt hetzelfde recept als de Artura: een motor (V6 of V8 is nog niet zeker) gekoppeld aan een elektromotor.

Regulering

De McLaren 750S als waarschijnlijke hekkensluiter wordt bevestigd door Charles Sanderson, CTO bij McLaren. Wel zegt hij dat hij nog niet formeel wil bevestigen dat McLaren echt puur hybride wordt, maar dankzij toenemende druk weet hij het zo goed als zeker. McLaren wil zo lang als het kan een verbrandingsmotor gebruiken, ook omdat klanten dat waarderen. Sanderson zegt tevens dat alle opties nog open liggen wat betreft de aandrijving van de 750S-opvolger, maar ze moeten zich wel aan de strenge regels omtrent typegoedkeuring in alle werelddelen houden. Dat gezegd hebbende heeft de Artura al een mooie basis gevormd om de gemiddelde uitstoot naar beneden te krijgen en die auto is min of meer waarom McLaren in 2023 nog een niet-hybride V8 supercar met 750 pk kan uitbrengen.

Ethos

Hoe zwaar een hybride supercar ook wordt of moet worden, de ethos van McLaren blijft ‘less is more‘. Volgens Sanderson moet de motor heel anders reageren op het extra gewicht en verlies je motorrespons en een ‘mooie’ koppelkromme. “Hybride heeft zeker grote voordelen, maar de McLaren 750S is juist zo leuk vanwege zijn lage gewicht.”

Zoals gezegd houdt McLaren de deur open voor alle vormen van aandrijving. Een ander idee is om meerdere aandrijflijnen in hetzelfde model te leggen, een beetje zoals Maserati doet met hun GranTurismo en GranTurismo Folgore. (via CarSales)