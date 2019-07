Youtuber crasht zijn Batmobile

Dadadadadadadadadadadadadada bat-man!

Je moet iets om op te vallen. Op het moment dat een goud-chromen Lamborghini niet meer bijzonder is en nog een spoilertje het verschil niet meer maakt, dan is het tijd voor rigoreuze maatregelen.

Dus wat doe je dan? Precies, je laat de auto van Batman nabouwen. Dat is wat de Zwitsers Sébastian Delanney heeft gedaan. De YouTube-ster houdt wel van een beetje opvallen en liet replica bouwen van de Batmobile.

De Youtube-coryfee was op weg naar een evenement in Nederland in zijn Batmobile. Dat liep helaas niet goed af. Ter hoogte van Tetegem (Frankrijk) botste Delanney met een andere medeweggebruiker.

Gelukkig waren er geen gewonden gevallen en was er alleen schade aan de voertuigen. Beide auto’s werden afgesleept, wat met name bij de Batmobile tot hilariteit leidde. Het ging niet van een leien dakje.

Une Batmobile victime d’un accident à #Téteghem à la sortie de l’ #A16 https://t.co/ARauDbKaD0 pic.twitter.com/n23Mzh7yQI — LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) July 13, 2019

Fotocredit: Instagram

