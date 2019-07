Zo exclusief is een 911 van Porsche Exclusive

Anders kun je het net zo goed niet doen.

Sinds jaar en dag kun je bij Porsche Exclusive terecht voor als je een Porsche wil die nét even wat anders is dan die van de buurman, overbuurman en je achterneef. De Porsche 911 is een enorm populaire sportauto en in zijn segment by far de best verkochte sportwagen.

Ja, de Mazda MX-5 en Ford Mustang verkopen beter, maar zijn aanzienlijk goedkoper, dus vallen eigenlijk in een andere (lees: lagere) klasse. Het is dus niet vreemd dat als men een dure sportwagen koopt, men ook een bijzondere uitvoering heeft. Nu kun je bij Porsche al behoorlijk specifiek je eigen 911 samenstellen, maar als je wil kun je bij Porsche Exclusive aankloppen voor meer, eh, exclusiviteit.

De Exclusive-afdeling boert goed de laatste tijd. Afgelopen jaar verkocht Porsche maar liefst 37.573 Porsches 911 die door Exclusive onder handen werden genomen. Dat laat Christian Freidl (fabrieksmanager Porsche Exclusive) weten aan Autocar. Ondanks dat er meer exclusieve 911’s dan ooit verkocht worden, zijn het wel allemaal verschillende 911’s. Het komt maximaal twee keer per jaar voor dat een 911 van Exclusive gelijk is aan een andere 911 van Porsche Exclusive.

De opties van Porsche Exclusive zijn overigens niet allemaal even bijzonder, dus zo gek is het niet dat er zoveel Porsches rondrijden met ‘Exclusive’-opties. Denk aan zwarte velgen, een sportpakket of sportuitlaat. Dat geldt ook als een 911 die door Porsche Exlcusive onder handen is genomen. Voor alle Porsches heeft Porsche Exclusive trouwens een programma met Exclusive-goodies.