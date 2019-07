FIA overweegt tanken tijdens pitstops

Net als de Dacia Sandero: Good News!

Voorheen werden de pitstops door Formule 1 teams gebruikt om banden te wisselen en om te tanken. Dat zorgde voor een extra spannend en tactisch element. Je kon met een lichte auto starten en sneller zijn dan iedereen, maar dan moest je eerder naar binnen voor brandstof. Denk aan de Arrows A21 van Jos Verstappen, die relatief kleine tanks had, waardoor hij relatief snel was, maar ook vaak moest stoppen. Aan de andere kant had je in die periode de McLarens met gigantische brandstoftanks, die veel verder kwamen op een volle tank benzine.

Omwille van de veiligheid is het niet meer toegestaan om te tanken. Van start tot finish moet je het dus doen met één tank benzine. Daar gaat wellicht verandering in komen, meldt het doorgaans uitstekend geïnformeerde Motorsport. In een interview met Motorsport laat Jean Todt weten dat de tankstops weer overwogen worden. De reglementen worden binnenkort herzien.

Als het aan Todt ligt, wordt de mogelijkheid op zijn minst overwogen. Volgens de FIA-president moet het vooral betere auto’s opleveren. De huidige generatie Formule 1 auto’s zijn heel erg groot, mede dankzij de enorme brandstoftanks. Destijds was niet alleen de veiligheid de reden om van het tanken af te stappen, maar ook vanwege de kosten. Wanneer men tanken weer zou gaan invoeren, dan zullen de kosten gaan stijgen, was een veel gehoorde reactie. Er zal namelijk geïnvesteerd moeten worden in nieuw materiaal. Volgens Todt valt dat allemaal heel erg mee. Hij noemt als voorbeeld de enorme motorhomes van de teams. Als daarin geïnvesteerd kan worden, is een tankinstallatie geen probleem, aldus de Fransman.

Het tankverbod heeft trouwens niet alleen maar nadelen. Naast de veiligheid moest het verbod zorgen dat auto’s elkaar meer op de baan gingen inhalen. Jean Todt is trouwens geen onbekende als het gaat om inventief zijn met tankstops. Zo won Michael Schumacher de Grand Prix van Frankrijk op Magny-Cours in 2004 van Fernando Alonso door vier keer naar binnen te gaan voor een korte pitstop.