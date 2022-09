Raar maar waar: 10-jarige koopt een Lamborghini Urus

Je kijkt raar op wanneer een 10-jarige je belt om een Lamborghini Urus te kopen. Je kijkt nog raarder op wanneer het écht geen grap is.

Als jonge autofanaat wordt een autodealer al snel een snoepwinkel. Des te duurder de auto’s, des te bijzonderder natuurlijk. Maar ook des te moeilijker het zal worden om hem ooit te kunnen betalen. Autodealers helpen jonge autofanaten graag, maar vooral door even te mogen kijken. Een aankoopcontract hoef je niet snel klaar te leggen als een 10-jarige je belt voor een Lamborghini Urus.

10-jarige koopt Lamborghini Urus

Toch overkwam dat Carl Hartley, van supercardealer Tom Hartley. Een jong ventje belde hem over een Lamborghini Urus die zij te koop hadden staan, een speciale Graphite Capsule. Het soort auto waar je als 10-jarige van droomt, dat wel, maar Hartley zegt zelf al via Instagram dat dit soort belletjes altijd met een grote korrel zout genomen moeten worden. Dus deed Hartley gewoon mee en zorgde hij dat hij de jongen goed van dienst kon zijn. Zo spraken zij af dat de auto volgens afspraak afgeleverd zou worden.

Geen prankcall

Na het ophangen van de telefoon vraag je je dan altijd dingen af. Heeft deze 10-jarige nou écht interesse in deze Lamborghini Urus? Kan hij dat wel betalen? Wat vinden zijn ouders hiervan? Meestal zijn het natuurlijk gewoon de betere prankcalls. Toch was het echt waar. Vijf minuten later ging de telefoon van Hartley wederom. De moeder van het jochie dit keer. Die vroeg gelijk om de bankgegevens van Hartley en boekte tijdens het gesprek nog een aanbetaling over. De 10-jarige was dus bloedserieus over de Lamborghini Urus en hij komt hem binnenkort – waarschijnlijk met ouders – ophalen.

Hartley vraagt zich af hoe veel dealers zo’n belletje serieus zouden nemen, maar denkt ook terug aan de tijd dat hij zijn vader (Tom Hartley, hence the name) hielp met het kopen en verkopen van supercars. Gebeurt je ook niet elke dag, maar wel een tevreden klant.