Dit is de volgende elektrische station (+ Nederlandse prijs!)

De eerste elektrische stationwagon in het D-segment is hier!

Het was lang wachten op elektrische stationwagens, maar ze beginnen langzaam maar zeker te komen. Na Opel, Peugeot en MG komt nu het volgende merk met een elektrische stationwagen. Dit is er eentje die een segment hoger zit. Maak kennis met de Nio ET5 Touring, de eerste elektrische stationwagen in het D-segment.

Waarschijnlijk ben je niet heel erg thuis in het modellengamma van Nio, maar de ET5 kennen we al als sedan. Dit is een regelrechte Tesla Model 3-killer, met vergelijkbare afmetingen. In tegenstelling tot Tesla, ziet Nio wél brood in een stationwagenvariant.

Van de zijkant bezien lijkt de Nio ET5 Touring best wel op de Peugeot (e-)308 SW, terwijl de achterkant weer doet denken aan de Taycan Sport Turismo. Dat is echter geen belediging. Het geheel ziet er gewoon strak uit, en stiekem zelfs beter dan de sedan.

Waar het allemaal om draait bij een stationwagen is de bagageruimte. Achterin de Nio ET5 Touring kun je 450 liter kwijt. Dat is niet enorm veel voor een station, maar onder de vloer zit nog 42 liter extra ruimte. Bovendien kun je de achterbank platgooien voor 1.300 liter bagageruimte. En anders kun je altijd nog de dakkoffer op het dak binden.

Net als bij de ET5 sedan heb je de keuze uit een 75 kWh- en een 100 kWh-batterij. In het eerste geval heb je een actieradius van 435 km en in het tweede geval een actieradius van 560 km. Dat scheelt zo’n 20 á 30 km met de sedan.

De Nio ET5 Touring is vanaf vandaag te bestellen, dus we weten ook meteen wat ‘ie moet kosten. De vanafprijs is €51.900. Zoals gewoonlijk bij Nio zit er een dikke adder onder het gras: dit is de prijs exclusief accu. Voor de 75 kWh-batterij betaal je €169 per maand, voor de 100 kWh-batterij €289 per maand. De leveringen van dit model starten in oktober.

Aangezien de Peugeot e-308 SW en de Opel Astra Electric Sports Tourer nog niet te bestellen zijn, is de MG 5 eigenlijk de enige concurrent op dit moment. De prijsvergelijking kunnen we dus kort houden. De MG is aanzienlijk goedkoper, met een vanafprijs van €35.885. Dan krijg je weliswaar een auto uit een lager segment, maar wél eentje met meer bagageruimte, namelijk 479 liter.