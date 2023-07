Yuki Tsunoda past overdwars in de Ineos Grenadier Quartermaster

De Ineos Grenadier Quartermaster is zo’n auto die alles kan. Met steelies!

Het probleem met veel SUV’s en crossovers is dat je er eigenlijk niet zo heel erg veel mee kan. Ja, een beetje snel over drempels crossen in Almere-Hout is mogelijk. En het stapt ook makkelijk in voor je oude rug. Maar verder zijn crossovers een soort skischoenen waar je eigenlijk ook niet mee kan skiën. Maar ja, het staat zo stoer.

En daar komt de Ineos Grenadier om de hoek kijken, want die auto is gewoon belachelijk cool. Ja, echt.

Dat is vaak het geval met auto’s die met een bepaalde focus ontworpen zijn. De SUV-versie kenden jullie al, sinds kort is daar de Ineos Grenadier Quartermaster.

Yuki Tsunoda in de breedte

De Quartermaster is de pick-up variant. Deze is 30,5 centimeter langer dan de SUV-versie. Je kan tot 760 kg laden in de ‘Q’ (Q in James Bond staat ook voor Quartermaster).

Die 760 kg is niet heel erg veel, maar dit is dan ook meer een SUV met laadbak dan een échte pickup. De laadbak is 1,56 meter lang, dus Yuki Tsunoda (1,59 meter) kan er net niet languit in liggen. Althans, niet in de lengte. Wél in de breedte, want de laadbak is 1,62 meter breed!

Mocht je meer lengte nodig hebben, kan de laadbak ook open. De laadklep is dermate sterk dat je er gewoon op kunt staan. Sterker nog, als je Lewis Hamilton (73 kg), Alexander Albon (74 kg) en Nico Hülkenberg (78 kg) op de laadklep zet, houdt ‘ie het nog: 225 kg! Geremd mag de Ineos Grenadier 3.500 kg trekken. Om daar een beetje een beeld van te krijgen, dat is precies het gewicht van van de voltallige VVD-fractie na de vrijdagmiddagborrel.

Motoren Ineos Grenadier Quartermaster

Dan de motoren! je kan kiezen uit twee motoren: de B57 en de B58. Beide zijn zescilinder lijnmotoren van BMW. De 3.0 benzine (B58) is goed voor 286 pk en 450 Nm en de 3.0 diesel (B57) levert 245 pk en 550 Nm.

Dat zijn minder spectaculaire waarden in de BMW M340i of 330d, maar bij deze auto draait het niet om maximale prestaties, maar onverzettelijkheid, betrouwbaarheid en terreinwaardigheid.

Dat wil niet zeggen dat er geen ‘maximale prestaties’ zijn, maar ze zijn gewoon niet bijzonder. De diesel sprint namelijk in 9,8 seconden naar de 100 km/u, de benzine in 8,8 seconden en in beide gevallen is de topsnelheid begrensd op 160 km/u.

De transmissie is de overbekende achttraps automaat van ZF. Uiteraard is er een center-lock differentieel aanwezig en een lage gearing. Optioneel kun je de voor en achteras ook nog voorzien van een sper.

Je kan de Ineos Grenadier Quartermaster krijgen in drie smaakjes: standaard, Trialmaster en Fieldmaster. Daarnaast zijn er nog een hoop accessoires te bestellen om jouw sportieve outdoor-leven te verrijken. Over prijzen is nog niets bekend. Ter referentie, de gewone Grenadier is er in het Verenigd Koninkrijk vanaf omgerekend 65 mille. Dat betaal je in Nederland al voor de grijs kentekenversie (68.650 euro).