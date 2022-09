BREEK: Yuki Tsunoda tekent contract

Yuki Tsunoda tekent een contract voor een F1-stoeltje!

Er zijn telkens minder beschikbare stoeltjes vrij voor 2023. Dus mocht je superveel zin hebben om Formule 1-coureur te worden (of te blijven in het geval van Daniel Ricciardo) is er slecht nieuws: het aantal opties slinkt drastisch.

Een van de onzekerheden (op papier) was Yuki Tsunoda. De Japanse coureur heeft namelijk een aflopend contract. Ondanks dat hij bij vlagen snel is en mooie dingen laat zien, is het vooral heel erg teleurstellend tot nu toe. Hij rijdt nu 1,5 jaar F1 en maakt nog op regelmatig basis slordige foutjes.

Yuki Tsunoda tekent contract voor volgend jaar

Het was dus niet 100% zeker dat hij ook volgend jaar mag blijven. Dat is het nu wel! Dat laat Formula 1 weten op Instagram. De Japanse coureur zal in 2023 aan de start verschijnen in een AlphaTauri. Yuki Tsunoda tekent een contract voor slechts 1 jaar.

Dat is dus niet een contract waar enorm veel vertrouwen achter zit. Een jaartje betekent eigenlijk dat ze niet helemaal overtuigd zijn van je kunnen. Kijk maar naar Bottas, die moest het vijf seizoenen lang doen met een eenjarig contract.

Yuki heeft natuurlijk wel het voordeel dat hij Japans is. Dat is niet alleen commercieel interessant (in Japan kijken ze nog F1), maar ook voor de motorenbouwer Honda. Die willen graag een Japanse coureur in een van de auto’s hebben.

Potentieel

Daarbij heeft Yuki Tsunoda absoluut potentieel. De snelheid is er zeker. Ten opzichte van vorig jaar en ten opzichte van Pierre Gasly doet hij het zeker beter, maar er is nog zeker ruimte voor verbetering. Waarschijnlijk dat AlphaTauri op deze wijze hem nog een jaartje geeft om zicht te bewijzen.

Voor de toekomstplannen voor Nyck de Vries maakt het niet direct veel uit. Hij wordt weliswaar in verband gebracht met een stoeltje van AlphaTauri. Pierre Gasly zou dan naar Alpine verkassen (naast zijn nemesis Esteban Ocon).

Meer lezen? Check dan alles over de stoelendans 2022: wij rijdt waar volgend jaar?