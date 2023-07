Oh nee. Raakt die leuke Amber Brantsen haar baan kwijt?

Het enige écht leuke aan Viaplay is Amber Brantsen. Maar gaat zij haar baan verliezen?

Zullen we het weer eens over Viaplay hebben? Want al vindt ondergetekende dat Peppi en Kokkie in de commentaarbox het echt helemaal niet slecht doen, het is natuurlijk niet zo goed als het Britse commentaar. Is gewoon een feit en heeft niks met subjectiviteit te maken. En al was dat het wel, ik ben de schrijver dus ik bepaal dat…

En dan hebben we Christijan Albers. Hij heeft waarschijnlijk wat lesjes Nederlands ingehaald, want hij zegt minder vaak ‘hij heb’ dan vroeger. Tom Coronel is gewoon Tom Coronel en Giedo van der Garde is ook gewoon prima. Niet meer dan dat, maar ook niet minder.

Het enige écht leuke aan de Formule 1-uitzendingen bij Viaplay is Amber Brantsen.

We hopen dat zij haar baan niet kwijt gaat raken.

Vertrekt Viaplay uit Nederland??

Want het gaat niet goed met Viaplay. Dat wisten we al, maar het heeft nu ook de Nederlandse tak van het bedrijf geraakt. Sterker, het kan de Nederlandse tak van het bedrijf zó hard raken, dat ze uit Nederland moeten vertrekken. Dat heeft de nieuwe topman gezegd volgens de NOS.

Maar toch zeker niet Amber Brantsen???

Nou, voarlopig niet. De marketingafdeling van de Nederlandse tak van Viaplay schijnt het veld al geruimd te moeten hebben. Maar de kans bestaat dat er nog veel meer mensen weg moeten, in totaal moet Viaplay 40% van het personeel laten gaan om kosten te besparen.

Het is maar de vraag of dit Viaplay gaat helpen. Het bedrijf zit in enorm zwaar weer. In een paar maanden tijd verdampte 77% van de beurswaarde van het bedrijf en uit een groot onderzoek bleek dat 51% van de mensen denkt dat Viaplay over 5 jaar niet meer bestaat.

In totaal heeft Viaplay 1,2 miljoen abonnees in ons land, maar da’s waarschijnlijk niet genoeg om de uitzendrechten van de Formule 1, Premier League, Bundesliga én de darts terug te verdienen. Vanwege de belabberde financiële situatie worden nu de afdelingen in alle landen tegen het licht gehouden. En daarna wordt bepaald wie mag blijven of wie weg moet…

Maar goed. Voorlopig zenden ze de Formule 1 nog uit en hopen wij dat Amber Brantsen haar baan niet gaat verliezen.

Want Amber is leuk!!