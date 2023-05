Nieuwe vloer moet Nyck succes gaan brengen

Zal de nieuwe vloer voor Nyck de Vries voldoende zijn?

Tot nu toe verloopt het seizoen voor AlphaTauri nog niet echt denderend. Ja, er zijn twee puntjes gehaald (beide keren door Yuki Tsunoda), maar het is duidelijk dat de AlphaTauri AT04 absoluut niet een competitieve auto is. Nu is het verschil in prestaties tussen Yuki en Nyck de Vries veel te groot, maar wellicht gaat dat vanaf volgende race beter.

Ten eerste omdat Helmut Marko flink de duimschroeven heeft aangedraaid. De komende drie races moet hij presteren, anders mag hij vertrekken. Gelukkig komt er wel een veel betere auto aan voor De Vries.

Nieuwe vloer voor Nyck (en Yuki)

Net als veel andere auto’s krijgt de AT04 geregeld wat updates. Afgelopen race (de GP van Miami) waren er items als een nieuwe spiegels en een nieuwe voorvleugel. Deze moeten uitstekend samenwerken met de nieuwe vloer die voor Imola gepland staat. Dat moet namelijk een beetje de gamechanger voor het team uit Faenza gaan worden.

Volgens de Guillaume Sezoteuz (de chef van Vehicle Performance bij AlphaTarui) moet het namelijk een grote update gaan worden. In prestaties moet dit een enorme verbetering gaan geven. Hij is er als eerste bij om te zeggen dat het altijd afwachten is of de correlatie tussen al die items ook het gewenste effect oplevert.

Drie bekende banen

Het zou voor Nyck geweldig uitkomen. De AlphaTauri AT04 lijkt namelijk op de limiet een vrij lastige auto te zijn. Tsunoda komt er dus wat beter uit de voeten mee, mede dankzij zijn ervaring en laten we het niet vergeten: talent. De komende drie races vinden gelukkig wel plaats op drie Europese banen die Nyck goed kent: Imola, Barcelona en Monaco.

In hoeverre Dickon Balmforth. heeft meegewerkt aan de nieuwe vloer is niet bekend. Franz Tost, die na dit seizoen vertrekt bij AlphaTarui, was niet bepaald onder de indruk van Balmforth.

Sterker nog, Tost vertrouwde hem voor geen meter en stuurde hem onlangs de laan uit. Dickon Balmforth werd daarmee min of meer verantwoordelijk gehouden voor de slechte seizoensstart van 2023, alhoewel het seizoen daarvoor ook al niet lekker liep (en toen was Dickon er ook).

