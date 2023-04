De baas van AlphaTauri is WEL tevreden met Tsunoda. Lekker voor Nyck.

Het is vooralsnog niet het seizoen voor Nyck de Vries. Jammer, want het hij is immers 28 jaar oud en dit is zijn enige seizoen. Als hij dit jaar niet de sterren van de hemel rijdt (in relatieve zin), dan is het hoogstwaarschijnlijk over.

Nu is de huidige AlphaTauri behoorlijk matig. Ze bungelen nu een beetje achteraan het middenveld. Omdat er geen echt slechte teams zijn, betekent dat automatisch dat je achteraan bungelt. Wat je dan moet doen is in elk geval je teamgenoot verslaan en af en toe wat moois laten zien. Het grote nadeel: het is juist Yuki Tsunoda die dat doet. Yuki versloeg Nyck drie van de drie races én hij haalde een puntje afgelopen race.

AlphaTauri is WEL tevreden met Tsunoda

Volgens de teambaas van AlphaTauri, Franz Tost, doet Yuki het meer dan uitstekend. Sterker nog, hij ziet in Yuki de opvolger van Sergio Pérez bij Red Bull. Dat heeft hij gemeld aan Sport1.

Het contract van Sergio Pérez loopt aan het einde van volgend seizoen af. Dat duurt dus nog wel eventjes.

Yuki heeft twee extreem sterke races gereden to nu toe. Ik ben heel erg blij daarmee. Het is niet zijn schuld dat we nog niet competitief zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat Yuki op de goede weg is. Hij heeft zich in alle aspecten verbeterd. Ik denk dat hij voor AlphaTauri moet rijden in 2024 en daarna is hij rijp voor Red Bull. Franz Tost, ziet wel toekomst voor Yuki Tsunoda.

Nuance?

Eens even zien, kunnen wij hier nog broodnodige nuance aanbrengen? Nou, een klein beetje maar. Ondanks dat de AT04 niet denderend is, moet De Vries Tsunoda opvreten en niet zo’n klein beetje ook. Pierre Gasly was aanzienlijk en constant sneller, bijvoorbeeld. Vergeet ook niet dat Nyck al met de updates rondreed en Yuki niet.

Nu is het seizoen nog lang en is de Formule 1 een sport waarin we geneigd zijn naar de laatste prestaties te kijken en niet zozeer naar het grote plaatje. Ook moeten we niet vergeten dat Nyck net drie F1-races heeft gereden en Yuki EINDELIJk een beetje presteert. Twee jaar lang was Yuki namelijk best matig, zeker gezien het potentieel van de Japanner.

Wie vind jij dat Pérez moet vervangen? Yuki of Nyck? Of moet Red Bull gewoon stoppen met die gekke opleiding en Norris oppikken bij het wederom falende McLaren? Laat het weten, in de comments! De best inzending krijgt articulatiecursus van @nicolasr!

