Zaak Horner reëel risico voor titels Verstappen?

Een bekende journalist is van mening dat de zaak Horner een reëel risico kan vormen voor de toekomst en extra titels voor onze held Max Verstappen.

De F1 wereld staat weer volledig op zijn kop. Na de afzegging van Andretti door een in de spam verdwenen mailtje en de megatransfer van Lewis Hamilton was dat al zo. Maar toen kwam er nog de zaak omtrent Christian Horner bij. De teambaas van Red Bull zou zich extreem autoritair gedragen hebben jegens een ondergeschikte. Zeer kwalijk natuurlijk, mits het inderdaad zo is. Op zich goed dat dit nu op korte termijn serieus genomen wordt en door een onafhankelijke partij buiten de organisatie grondig wordt onderzocht dus. Zowel voor Horner als het vermeende slachtoffer.

Dat zouden eigenlijk alle instanties moeten doen. Wellicht moet er zelfs maar gewoon een instituut opgericht worden die dit doet. Met stipuleringen dat werknemers er een maximale termijn kunnen dienen en dergelijke. Anders krijg je ook daar weer doofpotaffaires, onverkwikkelijkheid en blowerkjes van ons-kent-ons lieden.

Over het gebeuren kunnen we niks meer zeggen dan al gedaan is. Doch omdat het Formule 1 is, speculeren mensen al over ‘als, dan situaties’. Wat nou als Horner inderdaad eng is geweest achter de schermen? Journalist Peter Windsor heeft zijn glazen bol reeds afgestoft en denkt te weten dat als Horner ‘sneuvelt’, ook designer Adrian Newey gaat. Of dat nu is uit pure desillusie of uit blinde trouw laat Windsor in het midden. Maar bekend is dat Newey (hij wel) zich altijd positief heeft uitgelaten over Red Bull en de vrijheid die hij krijgt om zijn gang te gaan binnen het team.

Dat zou natuurlijk een enorme klap zijn voor Red Bull. Want zoals bekend is Adrian Newey de grootste succesgarantie die je kan verzinnen binnen de sport. De man won eerder talloze titels met ‘zijn’ auto’s bij Williams, McLaren en ook bij Red Bull zelf. Windsor denkt overigens niet dat de aderlating meer dan indirect ten goede komt aan andere teams. In die zin dat hij vermoedt dat Newey met pensioen zal gaan, im Fall der Falle.

Red Bull zou dan dus wel een krachtig wapen verliezen, maar een ander team zou het niet in handen krijgen. Enfin, veel mensen zullen hoe dan ook kijken naar de bevindingen van het onderzoek…