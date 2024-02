Team Verstappen beschuldigd van lekken Horner onderzoek

De buitenlandse media vinden het opvallend dat de verhalen rondom Red Bull-baas Christian Horner juist afkomstig zijn uit Nederland. Team Verstappen wordt beschuldigd van het lekken daarvan.

Een nieuwe dag, een nieuwe ontwikkeling in de soap omtrent de teambaas van Red Bull. Christian Horner ligt hevig onder vuur en moet zich verdedigen voor ‘grensoverschrijdend gedrag’. Op welke manier dat is gebeurd, geen idee. Gisteren gingen de geruchten dat hij een afbeelding had gestuurd. Of er op die afbeelding een Toto Wolff-dartbord of Kleine Meneer Horner in vol ornaat te zien was: geen idee. Ook niet aan wie. Wel gaat het om één persoon.

F1 Insider, vaak een uitstekend medium als het om primeurs en F1-nieuwtjes gaat, kwam samen met De Telegraaf met het nieuws naar buiten. Voor vandaag heeft de Duitse redactie weer wat sappige nieuwtjes. Zo denken ze te weten waar de roddels vandaan komen.

Sappige nieuwtjes

Maar we beginnen met aanstaande vrijdag, overmorgen voor mensen die bij de tijd zijn. Het is dan namelijk de bedoeling dat Horner gehoord zou gaat worden. Horner heeft ervoor gekozen niet het onderzoek af te wachten en blijft werken voor Red Bull. Op dit moment is de onafhankelijk onderzoeker in gesprek met medewerkers van Red Bull.

Die advocaat gaat een drukke periode tegemoet, want op 15 februari staat namelijk de introductie van de RB20 gepland. En een lancering met een teambaas die dermate onder vuur ligt, is nooit goede PR. Volgens Motorsport Total is Horner op meerdere manieren gevraagd om op te stappen en de eer aan zichzelf te houden.

Dit vanwege de PR nachtmerrie die Red Bull en hem te wachten staat als het uitlekt, aldus de krant. Horner heeft nu op zijn beurt een aantal advocaten in de arm genomen om zich te verdedigen. Alleen aan de Telegraaf heeft Horner bevestigd dat hij de beschuldigingen ontkent.

Team Verstappen beschuldigd

Motorsport Total meldt dat het geen verrassing is dat het nieuws uitlekt in Nederland. Zo zou de relatie tussen Jos Verstappen en Christiaan Horner niet al te best zijn Sterker nog, de relatie zou beschadigd zijn. Overigens blijkt nergens uit waardoor dat zo is. Wel dat Max Verstappen loyaal is naar twee mensen: Jos Verstappen en Helmut Marko. Niet naar Christian Horner. Dat het nieuws in Nederland uitlekte, is volgens hen tekenend.

TL; DR: het lijkt een enorme ‘fustercluck’ te worden. Omdat de aantijgingen nog altijd niet concreet zijn en Horner alles eraan lijkt te doen om te blijven zitten, lijkt er sprake te zijn van een krachtspel. Als je weet dat je foto’s van je jongeheer stuurt naar medewerkers, kun je beter van te voren je biezen pakken. Daarbij kan vermeend grensoverschrijdend gedrag van alles betekenen. Horner staat bekend als een mega fanatieke teambaas die bij tijd en wijle grof gebekt is. Dus het kan ook een medewerker zijn die daar moeite mee heeft.