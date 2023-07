Waarom had Verstappen eigenlijk niet de snelste ronde?

Met de snelste auto moet dat toch óók makkelijk lukken? Waarom pakte Verstappen gisteren de snelste ronde dan niet?

LP, CD en casette luisteraars zullen het fenomeen wel herkennen: dat aan het einde van een nummer je al weet wat het volgende nummer gaat zijn. Met volksliederen is het niet anders.

Nog altijd begint ondergetekende na het Duitse volkslied (van Schumi) het Italiaanse volkslied te fluiten (van de Scuderia Ferrari). Tegenwoordig is het voornamelijk het Wilhelmus en het Oostenrijkse Volkslied, de Bundeshymne der Republik Österreich die men Land der Berge, Land am Strome noemt.

Hamilton

Gisteren was het weer zover. Alweer won Verstappen, nadat hij ook al de sprintrace had gewonnen en voor beide races pole had gepakt. Verstappen gaat daarmee naar huis met een bijna perfecte score. Ja, we zeggen bewust bijna, want een dingetje heeft hij niet: de snelste ronde. Die ging namelijk naar Lewis Hamilton, die drie ronde voor tijd naar binnen ging voor een nieuwe set medium-banden.

Maar als Verstappen zo’n grote voorsprong had, waarom gingen zij dan niet voor de snelste ronde? Een extra puntje is altijd mooi meegenomen, toch? Sterker nog, Verstappen stelde het gekscherend voor om nog even te pitten, zodat de jongens konden oefenen.

Verstappen geen snelste ronde

Was het de olijke toon Verstappen? Aan Autosport laat Christian Horner het volgende optekenen:

Nee, dat is niet de redenen waarom we geen pitstop maakten. We wilden niet te hebzuchtig zijn, want we hadden al de sprintrace gewonnen én we finishten 1-2. We wilden het geluk niet tarten. Niemand gaat er minder om slapen dat we dat ene punt niet hebben gehaald. We waren ook een klein beetje bezorgd over de banden. Je kon zien dat die nogal hard sleten. En we wilden het risico niet lopen. Dus het was ook gewoon een kwestie van de race uitrijden. Christian Horner, kent het Wilhelmus op zijn duimpje.

Daar zal Horner wel een punt halen, want Red Bull heeft dit weekend als team 51 punten gehaald. Ter referentie, Alpine staat nu op 57 punten. Op dit moment heeft Red Bull 503 punten, terwijl nummer 2 Mercedes nog niet eens de helft heeft (247).