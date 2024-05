Voorzijde Alfa Romeo’s worden weer heel erg mooi

De Alfa Romeo’s krijgen weer een fraaie voorzijde, aldus de Alfa Romeo topontwerper (die er verantwoordelijk voor is).

Iedereen heerft zijn eigen auto-OCD. Ja, jullie weten wel wat wij bedoelen. Een eigenschap aan een auto waar je simpelweg niet tegen kunt. Voor wandelend moreel kompas @jaapiyo is dat voorwielaandrijving. Als een auto dat heeft, is het bij voorbaat niets voor hem.

Dan hebben we @machielvdd, die echt niet tegen auto’s kan die geen kleurtje hebben (ja, die zilveren Mercedes en witte BMW begrepen wij dus ook niet). @Wouter houdt niet van auto’s met minder dan 400 pk en @MartijnGizmo heeft iets tegen standaardauto’s.

Maar er zijn ook mensen die symmetrie belangrijk vinden, zoals de legendarische en veel te vroeg overleden Jan de Bouvrie. Deze toparchitect was helemaal bezeten van symmetrie. Wat dat betreft was zijn auto een bijzonder: een Alfa Romeo 8C. Die had namelijk de kentekenplaat uit het midden. Dat is niet symmetrisch!

Voorzijde Alfa Romeo’s worden weer mooi!

Sterker nog, er zijn wel meer Alfa Romeo’s die een asymmetrisch geplaatste kentekenplaat hadden. De eerste moderne Alfa Romeo met die feature was de Alfa Romeo 156. De 147 had het eveneens en ook bij de 159 zat de plaat linksvoor. Ook de huidige Giulia heeft het daar zitten. Goed nieuws voor mensen die daar helemaal kriegelig van worden: Alfa Romeo stopt daarmee.

Dat meldt Alfa Romeo’s hoofdontwerper Alejandro Mesonero-Romanos. In een interview met Autocar geeft hij aan dat het over en uit is met de fraaie neuzen met de eigenwijze positionering van de kentekenplaten. Het is overigens geen vrije keuze. Nee, deze designfeature van Alfa Romeo wordt om zeep geholpen door – zoals wel vaker – de Europese Unie. Yu: de Club van Ursula heeft het weer gedaan.

Alfa Romeo moet namelijk voldoen aan de General Safety Regulations en die stellen dat een kentenplaat aan de voorzijde geheel in het midden moet zitten. Dat is namelijk de positie waar deze het minste schade aanricht. Uiteraard roept zo’n beslissing van de EU meer vragen op dan dat het vragen beantwoordt. Uiteraard zullen het GSR-rapport, woudlopershandboek, fabeltjeskrant en 1984 van George Orwell lezen om een goed antwoord te kunnen geven.

Junior is de eerste

De Alfa Romeo Junior heeft zo’n centrale plaat. Meteen zie je dat deze eigenlijk een beetje detoneert met de typisch Alfa Romeo-neus. Maar ja, het kan natuurlijk ook wennen zijn. De Alfa-ontwerper Mesonero-Romanos bevestigt dat ook de nieuwe Giulia en Stelvio ook de kentekenplaat in het midden krijgen.

Overigens – als we tussen de regels doorlezen – is het niet alleen de EU die de schuld krijgt. Ja, de EU heeft het onmogelijk gemaakt. Maar Alejandro Mesonero-Romanos heeft schijnbaar óók een auto OCD en dat is als de kentekenplaat uit het midden zit. Hij rijdt dan ook geen Land Rover Discovery in zijn vrije tijd, denken wij.

Fotocredit: Rosso Competizione Alfa Romeo 8C op gele platen door @spotcrewda via Autoblog Spots!

