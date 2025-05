Pas op! Brommers zijn nóg gevaarlijker dan we al dachten

Brommers zijn nóg gevaarlijker ja. Vooral voor de portemonnee van de andere weggebruiker.

Het waren mooie tijden hè? Dat je 16 werd en je voor het eerst op een brommer door het land kon gaan toeren. In het geval van ondergetekende was het nog helemaal geweldig; je hoefde geen rijbewijs te halen en reed op de ochtend van je verjaardag lachend op je brommer naar school.

Tenminste, als je wel een verzekering had. Zelfs toen al was dat een van de belangrijkste zaken die er waren. En je moest ook goed oppassen. De horrorverhalen zeiden dat als brommers waren opgevoerd, de verzekering niet uitbetaalde. En vooral als je iemand invalide reed betekende dit dat je de rest van je leven moest betalen.

Dus dat opvoeren liet je wel uit je hoofd… NOT!!!

Brommers zijn nóg gevaarlijker dan we al dachten

En over die verzekering willen we het eens gaan hebben vandaag. Het blijkt namelijk dat daar bij veel bestuurders van brommers wel het een en ander aan schort, zo laat Univé ons weten.

Kende jij de term ‘fronting’? Wij ook niet, maar juist dat is het grootste probleem bij de verzekering van brommers, schijnt. Fronting is dat iemand de verzekering afsluit, maar dan niet vermeld dat een jonger persoon ook op die brommer rond gaat rijden. Dat scheelt natuurlijk in de kosten, maar is niet de bedoeling.

Het aantal gevallen waarin Univé vaststelde dat jonge bestuurders onterecht op de polis ontbraken, steeg van twaalf procent in 2023 naar ruim vijftien procent in 2024. Voor het lopende jaar bestaan er bij een op de vijf aanvragers in deze leeftijdscategorie vermoedens van fronting. Mind you, dat is 20%.

En wie fronten dan het meest, zul je je afvragen. Nou, dat zijn brommerrijders van net 16 -de jongste leeftijd dus- en bezitters van een Vespa scooter. Sterker, de meeste gevallen van Fronting vindt plats bij 16-jarigen die op een Vespa rijden. Daar wordt dus vanaf nu streng op gecontroleerd.

Mocht jij dus een puber thuis hebben die bijna 16 wordt en het lijkt je wel een goed idee om die niet op de verzekeringspolis te zetten? Wees er voorzichtig mee, want je krijgt niet alleen een boete, de verzekering keert bij schade ook gewoon helemaal niks uit.

En zo komen we dus bij de kop van het artikel. Brommers zijn nog gevaarlijker dan we al dachten. Vooral voor de portemonnee van de andere weggebruiker. Want zie het geld maar eens terug te krijgen van een kale kip van 16. Succes!

Fotocredit: Uw schrijver in 1993 als 16-jarige op zijn stoere Honda SS50