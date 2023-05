Perez heeft nog altijd hoop op wereldtitel

Of de vader van Perez ook nog hoop heeft op de wereldtitel, weten we niet zeker. Maar Sergio gelooft er nog in.

Je zou denken dat Sergio Pérez er helemaal doorheen zit na het afgelopen weekend. In feite is hij de schlemiel van het afgelopen weekend. Eigenlijk ging zo’n beetje alles fout wat fout kón gaan. Crashen in Q1 van de kwalificatie, fouten maken in de race en uiteindelijk zonder punten de finish overgaan.

De hele wereld ziet nu wel in dat de kans dat er kans is op een strijd voor de wereldtitel, nu vervlogen is. Maar hoe staat Pérez daar zelf tegenover? Nou, best positief eigenlijk.

Sergio Pérez heeft nog hoop op wereldtitel

Ondanks dat zelfs zijn vader zou zeggen dat het wel een lastig verhaal begint te worden, denkt Pérez dat het nog mogelijk is:

Het was een hele moeilijke dag daarbuiten. Alles dat mis kon gaan, ging ook mis. Ik ben heel teleurgesteld met de prestaties. Niet die van zondag, maar die van zaterdag na mijn fout. We wisten dat we daar in de race de prijs voor gingen betalen.



Het frusteert enorm. Ik realiseer mij dat de fout erg kostbaar. Er zijn nu 25 punten verloren en dat stelt mij teleur. Ik heb nog hoop, maar ik weet dat ik niet nog eens een racce zonder punten kan hebben in het kampioenschap. Ik hoop daarom ook dat ik op Barcelona weer op mijn niveau kan presteren. Sergio Pérez, heeft dus nog gewoon hoop op de werelditel!

Is het realistisch?

Natuurlijk kan het niet zo zijn dat Sergio de moed al opgeeft. We zijn nog niet eens op de helft van het seizoen en er kan nog veel gebeuren. Wat we wel een beetje missen in het commentaar van Pérez, is dat het op deze baan moest gaan gebeuren.

Waar Nico Rosberg en Valtteri Bottas soms Hamilton konden verslaan op een goede dag, is dat met Pérez veel minder het geval. Alleen als er iets met Verstappen aan de hand is, kan Checo daarvan profiteren.

