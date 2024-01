Europa is te laat met EV’s, Nederland kansloos voorop

Europa is te laat met EV’s, maar wij in Nederland lopen wel vooraan. Dat dan weer wel.

Een transitie is altijd een soap. Een slechte soap, welteverstaan. Geen Goede Tijden Slechte Tijden, maar meer Onderweg Naar Morgen of nog beter (slechter dus): Goudkust. Je weet wel, écht slechte cringy verhaallijnen met als uitkomst dat die enge buurvrouw altijd je moeder blijkt te zijn.

Met de EV-transitie is dat niet anders. Je zit namelijk altijd met het kip of ei verhaal. Dus als er teveel elektrische auto’s zijn en te weinig laadmogelijkheden, dan schreeuwen wij moord en brand. Als blijkt dat er veel te veel geïnvesteerd wordt in EV-infrastructuur en niet om die paar asielzoekers keihard te weren bij de grens, gaan we massaal PVV stemmen. Maar waar staan we nu eigenlijk?

Europa te laat met EV’s

Nou, de Europese Rekenkamer heeft zitten, eh, rekenen en kwam tot een zeer pijnlijke conclusie: de uitstootdoelen worden namelijk niet gehaald. Sterker nog, sinds 2012 (twaalf jaar geleden alweer, ja, twaalf) zijn we namelijk helemaal niets opgeschoten. Ondanks dat auto’s zuiniger (en dus schoner) zijn geworden, maakt dat allemaal niets uit.

Daar zijn grofweg twee redenen voor. Ten eerste zijn de auto’s bij lange na niet zo zuinig als beloofd. Met name bij PHEV’s die heel erg schoon kunnen zijn, blijkt dat die meestal veel meer uitstoten. Een PHEV kan namelijk ook extreem veel uitstoten. Gelukkig leven wij in een samenleving waar een kleine auto 3-4 mille uitstootboete krijgt en een Cayenne Hybrid slechts een paar 100 euro. Jazeker: dat is nu nog steeds aan de gang. Zie het als automobiele hypotheekrenteaftrek om een idee te krijgen.

Meer mensen = meer auto’s

Een andere reden is voor de hand liggend: er komen meer mensen bij en dus ook meer auto’s. Dus de auto’s zijn fractioneel zuiniger geworden, maar het zet geen zoden aan de dijk omdat er zoveel extra auto’s bij zijn gekomen. Dan is er ook nog een laatste reden en die is hilarisch: we zijn allemaal krachtigere auto’s gaan rijden, een toename van zo’n 25% ten opzichte van 12 jaar terug.

Je weet wel, die periode waarin turbotechnologie en hybrides nog in de kinderschoenen stonden. Een tijd dat je voor 10 mille een A-segment gebakje kon kopen dat 1 op 25 reed. Die tijden zijn professioneel de nek omgedraaid en nu hebben we dus een PHEV crossovers met 300 pk. Ofzo.

Ongenuanceerd artikel dit, zeg.

Dan gaan we nu even naar het laatste gedeelte van de opruiende titel van dit tendentieuze en ongenuanceerde schrijfsel. Nederland loopt kansloos voorop met de EV-transitie. Dat is op zich niet zo heel erg, want je kan beter teveel infrastructuur hebben dan te weinig.

En zelfs hier is het in Utrecht nog niet eens toereikend. Maar in Europees opzicht lopen Nederland, Frankrijk en Duitsland voorop. Ongeveer 70% van alle laadfaciliteiten bevinden zich in deze drie landen. Mocht je Noorwegen missen, dat is geen EU-land, DING-FLOF-BIPS weet je nog?

Clusterduck met een f.

Naast een niet toereikende infrastructuur speelt er nog iets: elektrische auto’s zijn heel erg duur. Ondanks vrijstellingen en fiscale incentives is het hoge bedrag een grote horde. Kortom, het is allemaal één grote clusterduck (met een f) aan het worden.

Want eigenlijk is het heel erg simpel, aldus de onderzoeker. Europa kan de uitstootdoelen alleen halen als er een complete revolutie plaatsvindt en deze hele transitie is ‘een hele onderneming’. Iets met regen, drup en Ludo Sanders is je moeder.

Via: NOS

Fotocredit: de eerste Lotus Eletre van @autospotter2011 op Autoblog Spots!