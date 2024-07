Ferrari kopen met Bitcoin kan ook in Europa

Ferrari rolt de mogelijkheid uit om een auto met cryptovaluta af te rekenen.

Misschien denk je nu, wie zit hier in vredesnaam op te wachten? Blijkbaar een belangrijk deel van de Ferrari-klanten, want het merk brengt cryptovaluta ook naar Europa.

Minder dan een jaar geleden maakte Ferrari bekend betalingen in cryptovaluta te accepteren. Dit was uitsluitend voor dealers in de Verenigde Staten. Wat blijkt? Klanten maken daadwerkelijk gebruik van deze betaalmogelijkheid? Het is zo’n succes dat Ferrari besloten heeft de betaalmogelijkheid uit te rollen naar het Europese dealernetwerk.

Ferrari accepteert cryptovaluta in Europa

Dat betekent dat je straks ook met Bitcoin, of een andere cryptovaluta, kunt afrekenen bij een Europese Ferrari-dealer. Het merk zegt de mogelijkheid tegen het einde van dit jaar uit te rollen.

Ferrari maakt dan weer niet bekend welke specifieke Europese landen eind 2024 als eerste crypto accepteren. Wel zegt het merk dat de meeste Europese merkdealers het nieuwe betalingssysteem, als aanvulling op de traditionele systemen, al overgenomen hebben of zijn bezig met de implementatie ervan.

Het is overigens niet zo de Ferrari-dealers na de transactie daadwerkelijk in het bezit zijn van cryptocurrency. Als een klant wenst af te rekenen in crypto, zal de transactie direct omgezet worden in de traditionele valuta. In het geval van de meeste Europese landen is dat de euro. Het voordeel voor Ferrari is dat ze daardoor niet blootgesteld worden aan het vaak volatiele karakter van een cryptomunt.

In de autowereld is het misschien bijzonder dat Ferrari dergelijke betalingen accepteert. In de wereld van luxemerken is het inmiddels heel gewoon. Kijk bijvoorbeeld naar de modewereld, waar afrekenen met cryptocurrency normaal is voor merken als Gucci en Philipp Plein. Het is een win-winsituatie. De merken spreken een groep klanten aan die er de voorkeur aan geven om af te rekenen met cryptocurrency. Denk aan (jonge) investeerders die er goed mee verdienen. Het merk krijgt er aan de andere kant ‘gewone’ euro’s voor terug.

Het is daardoor niet ondenkbaar dat na Ferrari andere merken volgen met het accepteren van betalingen in crypto. Das mooi, want dat is nog makkelijker de garage vullen thuis als cryptomiljonair zijnde.

Fotocredit: fotografiebenzo via Autoblog Spots