Kogel door de kerk: Formule 1 op deze datum naar Nederland

We staan op de kalender!

Het is een bewogen periode voor de organisatie achter het circuit van Zandvoort. Men wil er een F1-race rijden, al moet er daarvoor nog het één en ander klaargestoomd worden. Al het ‘euvel’ valt onder de noemer ‘halen ze het wel op landelijk niveau’. Als het ligt aan de FIA komt die GP er sowieso, er is zelfs al een heel officieel bericht van geweest en zelfs een flitsend intro! Waar we nog even op moesten wachten is de datum. Ook dat is nu zo goed als officieel.

Bovenstaande kalender is namelijk als eerste versie goedgekeurd door de FIA. Op die kalender staat de GP van Nederland: schrijf 3 mei maar in je agenda. Nederland is het vijfde land wat bezocht wordt, de derde race is op het andere nieuwe circuit van 2020: Hanoi, Vietnam. En voor de rest blijft de volgorde ongeveer gelijk met de huidige kalender van 2019.

Als het aan de FIA ligt, zijn we er helemaal klaar voor. Nu de baan zelf nog: het is niet onmogelijk, maar er zit wel vrij veel hooi op de vork van de jongens in Zandvoort. We wensen ze veel succes.