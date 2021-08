Woede over F1-camping bij circuit van Zandvoort

Een meerdaags festival mag niet, een weekend op de Formule 1-camping mag wel. En dus zijn mensen witheet.

Er zijn een aantal zekerheden in het leven. Dat een evenement doorgaat in coronatijd hoort daar in ieder geval absoluut niet bij. Drie weken geleden maakte het kabinet bekend dat alle meerdaagse festivals tot en met 1 september worden geschrapt. Dit bracht ook enige onzekerheid met zich mee over de Dutch Grand Prix . Gelukkig voor het F1- en Max Verstappen-minnend publiek kwam vorige week het verlossende woord: het feest gaat door. Althans, voor twee derde van de bezoekers.

De organisatie moet dus een derde van de bezoekers teleurstellen, maar er zijn nog meer mensen niet blij. Zij vinden namelijk dat er met twee maten wordt gemeten door de overheid.

Het pijnpunt is de camping die speciaal voor het F1-publiek is verrezen in Zandvoort: de Dutch Grand Prix Village. Een meerdaags evenement waarbij bezoekers in tentjes overnachten: dat heeft wel erg veel overeenkomsten met een meerdaags festival. Het één mag dus wel doorgaan en het ander niet. Dat is lastig uit te leggen.

Er is daarom de nodige ophef ontstaan over deze situatie. Diverse bekende en minder bekende Nederlanders uiten hun onvrede op Twitter. Radio-dj Michiel Veenstra geeft zelfs aan dat hij er “intens boos” om kan worden. Maar dat kan er ook mee te maken hebben dat de Dutch Grand Prix Village wordt gesponsord door een concurrerende radiozender. De gemoederen lopen in ieder geval hoog op.

veel mensen weten het niet, maar als Lowlands een kartbaan naast de Alpha had aangelegd had het gewoon door kunnen gaan. https://t.co/3Shtbx755A — Tim Hofman (@debroervanroos) August 17, 2021

Ook vanuit de evenementenbranche wordt er met scheve blikken naar de Dutch Grand Prix gekeken, op zijn zachtst gezegd. De directeur van het gecancelde Lowlands noemt het “hemeltergend” tegenover RTL. Hij voegt er aan toe: “Dit is meten met twee maten. Het ruikt naar corruptie.”

Overigens wordt het op de F1-camping op Zandvoort wel wat minder feestelijk dan aanvankelijk de bedoeling was. Op de officiële website van de Dutch GP is nu uitdrukkelijk te lezen dat de geplande activiteiten niet doorgaan en dat het aangekondigde ‘horecaplein’ niet doorgaat.

Omdat we geen verkeerde verwachtingen willen scheppen met de headerfoto: Max Verstappen zal ook niet aanwezig zijn met zijn caravan, want die heeft hij een paar jaar terug helemaal aan gort gereden.

