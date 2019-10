Breek: meer EV’s dan diesels verkocht in 2019!

Om de EV 10-daagse van 2019 eens met harde cijfers te openen.

De dieselauto heeft het zwaar. De brandstof heeft – net zoals zijn alternatieven – voordelen en nadelen, maar met als grootste nadeel het milieu is het tijd om naar iets anders te zoeken. Elektrisch, bijvoorbeeld. Voor sommige mensen kleven er nog iets te veel nadelen aan, maar al een groot aantal mensen zien er de voordelen van in. Helemaal nu het aanbod een paar sterke keuzes bevat, met name de Tesla Model 3 scoort erg goed.

Wat het alternatief ook is, de ondergang van de dieselmotor lijkt nabij. Aumacon bracht vandaag cijfers naar buiten over de voorlopige autoverkoop in 2019. Hierin is niet alleen te zien dat het aantal verkochte dieselauto’s zowat is gehalveerd: er is ook te zien dat er in 2019 al meer BEV’s (Battery Electric Vehicle) verkocht zijn dan auto’s met een dieselmotor! Daar de dieselmotor daalde van net geen 50.000 auto’s in 2018 naar ‘slechts’ 26.558 in 2019, steeg het aantal verkochte elektrische auto’s juist van iets meer dan 13.000 verkopen in 2018, naar 29.811 auto’s in 2019. Gezien de totaalaantallen worden de komende maanden nog niet eens meegerekend: door subsidie- en/of bijtellingsverandering aan het begin van volgend jaar, is de kans aanwezig dat er weer een run komt op mensen die in de laatste maanden nog even een leasecontract aanvragen.

Men wijkt niet alleen uit naar EV’s, voornamelijk de benzineauto en zijn bijna 250.000 verkochte auto’s scoort nog het beste. De kloof tussen elektrisch en benzine, meestal bestaande uit verschillende soorten hybrides, delft in 2019 ook het onderspit in vergelijking met de BEV’s. Aandrijvingsvormen die dood lijken te zijn zijn LPG en CNG, deze twee vormen van gas daalden van allebei net geen 1.000 in 2018 naar 482 LPG’s en 161 CNG’s in 2019. Ook de FCEV (waterstofauto’s) lijken hun succes nog niet gevonden te hebben in Nederland, met 104 verkochte units in 2019. Een groot deel daarvan is te danken aan de Hagenese taxibranche.

Zoals al aangekaart is Tesla de grote winnaar in de verkoop van EV’s: 47 procent van die 29.811 was een Tesla. Het zal nog even duren voordat ze echt iedereen uit hun benzineauto vissen, maar het gebrek aan dieselverkoop toont wel aan dat de ondergang van die brandstof nabij is. (via Aumacon Car Monitor)