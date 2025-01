Zeeuwse garage is op z’n Zeeuws gevuld

2,79 miljoen euro aan huis in Goes. In de garage staat gewoon een dikke Lexus.

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Het zou het motto van de provincie Zeeland kunnen zijn. Zeeuwen zijn zuunig en lopen vaak niet te koop met hun succes, als ze succesvol zijn tenminste. Laat dat arrogante en patserige maar over aan de jongens en meisjes in ’t Gooi..

Bovenstaande alinea is wat er in mij naar boven komt bij het zien van deze villa in Goes. Te koop aangeboden voor 2,79 miljoen euro met een riante garage. Wat voor magisch gaan we vinden in de garage? Een prachtige Bentley? Een dikke 911? Misschien een Ferrari? Nee hoor, een Lexus!

Een regelrechte verrassing, want dat is toch wel een zeldzaamheid. Het is nog een dikke ook. Een vrij verse Lexus LS! De concurrent van de Mercedes S-klasse, Audi A8 en BMW 7 Serie. In vergelijking met de Duitsers was de LS altijd al minder geliefd op Europese bodem. Daar trok deze dame of heer zich niets van aan.

Het illustreert meteen mooi hoe ruim de garage is van het huis in Goes. Zo’n Lexus LS is toch meer dan 5 meter aan autolengte. Het past makkelijk in de garage. Er is zelfs nog ruimte voor nog twee auto’s volges de advertentie op Funda.

Op de grond tref je een tegelvloer aan en het openen of sluiten van de garage gaat door middel van een brede elektrische sectionaaldeur. Op de oprit staat ook nog een Porsche Macan van de eerste generatie, ach daar gaan we het niet over hebben. Het laat zien dat je ook nog op de oprit wat auto’s kwijt kunt. Als je wil.

Het interieur is misschien wat minder Zeeuws van dit huis in Goes. Met kunst, een binnenzwembad en wellness. Maar dat zien de buren toch niet. Weten zij veel hoe goed jij het binnen hebt. Genoeg vermaak voor op de zondag als de televisie niet aan mag en internetgebruik uit den boze is. Koop dan.