Koop het huis van een Nederlandse Bitcoin-miljonair

Een huis in Maassluis vol speelgoed waar autoliefhebbers het warm van krijgen.

Je droomhuis kopen, deze helemaal naar eigen smaak inrichten en vervolgens genieten van het leven. Ja, dat willen we allemaal wel. Dat er ook mensen zijn die dit soort dromen najagen kun je alleen maar zien als een hele mooie inspiratie. Zoals deze woning in Maassluis.

De oplettende Autoblog-lezer krijgt nu een déjà vu. Want inderdaad, dit huis kwam al eens in 2021 aan bod. Het huis stond toen te koop met een vraagprijs van 1,8 miljoen euro. De huidige bewoners hebben het huis gekocht en gerenoveerd. Het is geen compleet geheim wie deze bewoners zijn.

Het gaat hier om het optrekje van de mede-oprichter van DoopieCash, een YouTube-kanaal en online community met de focus op traden en investeren. Met aandelen en crypto kun je eenmaal goed centen verdienen als je het spelletje tenminste begrijpt.

Na twee jaar weer te koop

We zijn twee jaar verder en de woning staat nu te koop met een vraagprijs van 1,99 miljoen euro. Waarom zo snel weer verkopen? Misschien vonden ze de ruimte te groot, het afstoffen en stofzuigen van 729 vierkante meter woonoppervlakte lijkt me ook een uitdaging. Of ze hebben wat anders gevonden. Daar kun je over speculeren, maar zoals de bewoner zou zeggen: dat interesseert me geen reet.

Helemaal jekko

De woning in Maassluis betreft een voormalig wijnpakhuis. Het heeft 1920 als bouwjaar en het mooiste is natuurlijk de gerenoveerde garage. In deze ruimte kun je niet alleen auto’s kwijt, er is ook een bioscoop, drankencollectie, werkplek en een sim geïnstalleerd.

Na het kopen van de woning zijn de huidige bewoners begonnen met het verzamelen van auto’s. Dat begon met een Maserati MC20 en daar kwam later een Ferrari 430 Scuderia bij. De recent aangeschafte Lotus Eletre is de daily van de heer. De Abarth is van de misses. Er staat ook nog een rode Ferrari F8 Tributo in de garage, dit is de supercar van de andere mede-oprichter van het bedrijf.

Een geinig feitje is dat alle auto’s, met uitzondering van de Abarth, zijn aangeschaft in het laatste jaar. De collectie is dus helemaal jekko gegaan in een korte tijd. Geheel in stijgende lijn met de Bitcoin prijs van de afgelopen 12 maanden.

Met een succesvolle verkoop zit de winst in de tas en is de TP gehit voor het volgende huis. Alle foto’s en details van het huis in Maassluis staan op Funda.