Durfal: Audi S6 Avant 4.0 TFSI voor 22k euro

Wie o wie durft de gok te nemen om een Audi S6 Avant 4.0 TFSI occasion met flinke ervaring te kopen?

De C7-generatie Audi A6 is één van de mooiste, zo niet de mooiste. Het Duitse automerk heeft dit model zo getekend dat we na 13 jaar nog steeds kunnen zeggen dat de C7 er fris bijstaat. Ben benieuwd of we hetzelfde kunnen zeggen over een BMW M3 met varkensneus over 13 jaar.

Audi S6 Avant occasion

Terug naar de Audi A6 C7. Of in dit geval de S6. Het mooie van de S6 van deze generatie was dat je dezelfde 4.0 TFSI had als in de RS6. Met minder pk’s natuurlijk, maar ook het uiterlijk was wat meer ingetogen. Dat laatste kun je meteen weer vergeten als we het hebben over deze occasion. De auto in kwestie is namelijk voorzien van de RS6-uitlaten. Gezien het prijskaartje vergeven we dat hem.

Het is namelijk de goedkoopste Audi S6 Avant 4.0 TFSI C7 van Marktplaats. De goedkoopste occasions zijn meestal niet de pareltjes. Daar is deze A6 geen uitzondering op. Het gaat om één van de eerste modeljaren, uit 2012. De auto komt nog wel uit de tijd dat chrome oké was. In plaats van de eeuwige zwarte sierlijsten heb je mooie chrome exemplaren. Ronduit verfrissend in 2025.

De vraagprijs van 21.999 euro is zeer schappelijk. Je krijgt een modern ogende familiebak met veel ruimte én een dikke V8 onder de kap. In de S6 levert de achtcilinder standaard 420 pk. Genoeg om je in 4,9 seconden van 0 naar 100 km/u te brengen. De topsnelheid bedraagt 250 km/u.

Die vraagprijs heeft niet alleen met de leeftijd te maken, maar natuurlijk ook met de kilometerstand. Met 246.816 km op de klok is de Audi goed gebruikt. Voor een fractie van de prijs van een RS6 Avant kun je een S6 rijden met romige achtcilinder. Zoals de titel zegt: je moet wel een durfal zijn. Onderhoud en/of reparaties aan dit soort auto’s loopt gauw in de papieren.