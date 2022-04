Zeg het maar, moet Volkswagen deze ID.Buzz pick-up gaan bouwen?

Stomme vraag eigenlijk. Natuurlijk moet Volkswagen deze ID.Buzz pick-up gaan bouwen.

Het verhaal van de Volkswagen bus kennen we inmiddels allemaal wel. Van het moment op 23 april 1947, dat Ben Pon een schetsje laat zien aan de toenmalige bazen van Volkswagen, tot het enorme succes dat de huidige Transporter tot de dag van vandaag is en heeft.

En de verhalen van alles er tussenin kennen we natuurlijk ook. En dat is ook niet zo gek, want de Volkswagen bus is een icoon, niets meer en niets minder. En wat doe je anno 2022 met iconen? Juist, daar maak je een moderne interpretatie van, op batterijen en met een flinke portie retro-design.

Volkswagen ID.Buzz

Dus kwam Volkswagen met de ID.Buzz. In 2001 zagen we het elektrische busje voor het eerst als concept voorbijkomen en afgelopen 9 maart was het dan eindelijk zover; de definitieve versie werd eindelijk onthuld. En hij viel niet tegen, het was precies als hierboven beschreven; een moderne interpretatie van een icoon, voorzien van elektromotoren.

Zoals je ziet is er een personenvariant alsmede een bedrijfswagen met dichte achterruitjes. Op dit moment zijn er nog niet heel veel meer smaakjes, maar wat niet is, kan nog komen. Waarvan akte.

Want Volkswagen laat op Twitter een variatie op het thema ID.Buzz zien en wil van jou weten of ze die in productie moeten nemen. Zoals je al aan de titel van dit artikel én de foto erboven kon zien, gaat het hier om de pick-up. Een logische stap, als je het mij vraagt. En redelijk eenvoudig te maken, op basis van de ‘gewone’ bus.

Dus daarom de vraag, wat vind jij? Moet Volkswagen de ID.Buzz pick-up gaan maken en verkopen? En waarom moeten ze dat doen? Want het antwoord is natuurlijk ‘ja’. Natuurlijk moeten ze dat doen.

Dat vind ik en dat vind jij. Dat je het even weet! ;-)