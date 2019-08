Zeg, hoe zit het eigenlijk met die klassiekerbubbel?

Komt dat 911 G-model al een stukje dichterbij?

Vanochtend vertelden we je over het aangrijpende verhaal van de ‘Porsche’ Typ 64 en diens veilingsperikelen. Het is zonder meer een opvallende gebeurtenis die ‘het wereldje’ flink bezighoudt. Maar wat misschien nog wel belangrijker is voor diegenen die geen zeventig zeventien miljoen of meer stuk kunnen slaan op een bouwpakketje met FIAT onderdelen, is de algemene staat van de klassiekermarkt. Komt de prijs van jouw droombolide (ook) eindelijk weer terug op aarde, of schieten de waardes alleen maar verder de lucht in? We prikken de bubbel eens voorzichtig aan met onze autoblog thermometer, aan de hand van wat anekdotaal bewijs.

De Typ 64 was immers niet de enige auto die aangeboden werd tijdens Pebble Beach dit jaar. Het is nu al enkele jaren de plek waar enorm veel geld verruild wordt voor ontiegelijk oud metaal. Het is immers augustus, de zon schijnt, je bent in Californië en al je rijke vrienden staan erbij te kijken. Ideale omstandigheden om de hoofdprijs te betalen voor een nieuw oud speeltje dus.

Doch ten opzichte van vorig jaar hadden de (voornamelijk) oude rijkaards er niet zoveel zin in dit jaar. Hagerty bericht dat de totale bruto opbrengst verdeeld over de zes locaties tot en met vrijdag 142,1 miljoen Dollar bedroeg, ten opzichte van 191 miljoen Dollar vorig jaar. Een verschil van zo’n 50 miljoen Dollar dus, oftewel circa 25 procent. Minder auto’s vonden een nieuw baasje: in vergelijking met een jaar eerder werden er dertig auto’s extra niet verkocht. Het aanbod was zestien auto’s groter dan vorig jaar, maar kopers en verkopers waren het kennelijk minder met elkaar eens over de prijzen. Van de auto’s die wel verkocht werden, was de gemiddelde verkoopprijs 75.000 Dollar lager dan vorig jaar. Volgens Bloomberg noemden insiders bij RM Sotheby’s de markt als ‘een bloedbad’.

Kortom, als je nog even wacht, dan komt die FIAT Dino vast weer binnen bereik. Of misschien is dit slechts een klein dipje op weg naar nieuwe all time highs. De tijd zal het leren, maar in de tussentijd zijn wij benieuwd naar jouw gefundeerde mening.