McLaren F1 LM geschat op ruim 20 miljoen blijkt koopje

Ieder jaar worden de meest begeerlijke auto’s op het vliegtuig gezet richting Californië, om aldaar te mogen schitteren tijdens de Monterey Car Week. Naast de verschillende aankondigingen, tentoonstellingen en shows zijn er ook veilingen. Wanneer een van de kopstukken van het evenement onder de hamer gaat, zijn de biedingen doorgaans van extreme proporties.

De McLaren F1 ‘LM Spec’ in kwestie, één van in totaal twee bestaande exemplaren, had volgens veilinghuis RM Sotheby’s tussen de 21 en 23 miljoen dollar op moeten leveren. Hoewel het altijd een schatting zal blijven, is dit veelal een goed uitgangspunt. Sterker: wanneer een auto zó gewild is, dan kan hij vrij eenvoudig voor veel meer geld worden verkocht.

Dit was niet het geval bij deze McLaren F1. Hoewel hij zeker voor een enorm bedrag van de hand is gegaan, heeft hij het richtbedrag niet gehaald. Het meesterwerk van Gordon Murray is vannacht van eigenaar gewisseld voor de prijs van 19.805.000 dollar.

Ondanks dat de autowereld enigszins verbaasd is dat hij niet voor een hoger bedrag is verkocht, is chassisnummer 018 alsnog de allerduurste McLaren ooit geworden. Het grijze exemplaar is van oorsprong een standaard F1 uit 1994, die na het succes van de originele F1 LM in 2000 op vraag van de eigenaar is omgebouwd tot zogenaamde F1 ‘LM Spec’. Dit betekent dat hij is voorzien van de ‘Extra-High Downforce Kit’ en enkele onderdelen heeft zoals de originele F1 LM deze heeft, waaronder de voor- en achtervleugel. Daarnaast is het vermogen van de BMW-twaalfcilinder opgeschroefd naar 680 pk.