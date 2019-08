Rotterdamse Maastunnel opent deuren voor publiek

U mag er weer doorheen knallen.

Goh, een overheidsproject dat niet uit de klauwen loopt en op tijd af is! De Maastunnel ging op 3 juli 2017 op slot voor verkeer in de richting van Rotterdam-Zuid. Een met name ingrijpende maatregel voor automobilisten die er dagelijks gebruik van maakten, want die groep moest ruim twee jaar lang gaan omrijden. Hierdoor kregen de Erasmusbrug en reeds opgeknapte Willemsbrug met weel meer autoverkeer te maken.

Met een leeftijd 77 jaar (1942) is de Maastunnel de oudste tunnel van Nederland. De vloer kampte met betonrot en de tunnel werd daarom in zijn geheel gerenoveerd en gerestaureerd. Zo zijn onder andere de klassieke tegeltjes aan de wand vervangen voor replica’s. Tevens zijn er nieuwe ventilatoren geïnstalleerd. Bij brand worden die ingeschakeld. Met een stoot lucht blazen ze de rook uit de tunnel en kunnen mensen op een veilige manier vluchten. Het nieuwe asfalt wat er ligt is geel van kleur, een verwijzing naar hoe het vroeger was.

In de periode voor de afsluiting reden er dagelijks zo’n 60.000 automobilisten door de tunnel, op drukke dagen zelfs 100.000 automobilisten. De werkzaamheden zijn op tijd afgerond en daardoor kan de tunnel vandaag geopend worden. Helemaal klaar zijn alle werkzaamheden aan de Maastunnel nog niet. De voetgangers- en fietstunnel is tevens onderdeel van de renovatie. Men verwacht in de zomer van 2020 helemaal klaar te zijn met het project.

Hoe lekker een V8, V10 of V12 klinkt in de vernieuwde tunnel is op dit moment nog niet bekend.

Foto: Lambo door @carsofnl, via Autojunk