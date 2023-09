Zeldzame Bentley Mulsanne W.O. Edition crasht langs de A27

Tot overmaat van ramp vloog de Bentley ook nog in de hens.

Als een bijzondere auto zijn Waterloo vindt is dat altijd zonde, maar het is helemaal zonde als het een limited edition betreft. Dat gebeurde vanmiddag in Brabant, waar een bijzondere Bentley in aanraking kwam met een boom.

Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag langs de A27, tussen Breda en Oosterhout. De Bentley reed op dat moment op de afrit bij het tankstation. Wat er precies mis ging is niet bekend, maar het resultaat was dat de auto tegen een boom klapte en in brand vloog.

De bestuurder kwam er gelukkig zonder ernstige kleerscheuren van af en de brandweer kon het vuur snel doven. Desondanks is de voorkant van de Bentley Mulsanne zwaar gehavend.

Zoals we al zeiden is dit niet zomaar een Bentley: het gaat namelijk om de Mulsanne W.O. Edition. Dit is een hommage aan oprichter Walter Owen Bentley, tere ere van het 100-jarig bestaan van het merk.

De foute zwarte velgen die je op deze Bentley ziet zijn dus niet aftermarket, maar verwijzen naar de Bentley 8 Litre van Walter himself. Die had namelijk zwarte kruisspaaksvelgen. Ook het verchroomde deel rondom de grille is een verwijzing naar de 8 Litre. Dat kun je op de foto’s alleen niet zo goed meer zien, helaas.

Wat je wel kunt zien is het prachtige interieur, wat uitgevoerd is in donkerrood leer met wortelnotenhout. Ook bijzonder: in het interieur is een stukje van de krukas van W.O.’s originele Bentley 8 Litre verwerkt. Dit historische artefact zit in de armsteun achterin, dus het zou nog intact moeten zijn.

De Mulsanne W.O. Edition is niet alleen heel luxe uitgevoerd, er zijn er ook maar 100 van gebouwd. Dat maakt deze Mulsanne een van de duurste van Nederland. De eigenaar heeft er in 2019 maar liefst €520.688 voor betaald. Daar zal inmiddels wel een flink bedrag op afgeschreven zijn (limited edition of niet), maar dat maakt dit incident niet minder zuur.

Foto credit: Jeroen Stuve/ Persbureau Heitink