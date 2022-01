Zeldzame S63 AMG met V12 te koop voor weinig

Wat een S63 met V12? Was dat geen S65? Daarom is het ook een zeldzame S63 AMG met V12 die te koop staat!

Tegenwoordig is het vrij duidelijk wat AMG doet en wat ze maken. Dankzij social media, automotive tijdschriften en websites, autosport, liefhebbers, facebook-groepen en dergelijke wordt elke schroefje dat AMG produceert, drie keer uitgelicht. Maar dat is niet altijd ze geweest. Vroeger waren ze discreter.

AMG is al jarenlang de huistuner van Mercedes-Benz. Sinds 1999 is het ook daadwerkelijk onderdeel van Daimler. Rond die periode waren er nog veel meer projecten die enigszins onder de radar bleven. Er was van alles mogelijk en lang niet alles werd breed uitgelicht.

Zeldzame S63 AMG met V12

Als je kijkt in de reguliere prijslijsten van 2001 en je zoekt naar een S-Klasse AMG, dan heb je een één optie: de S55 AMG. Maar er was dus nog een tweede, de S63 AMG. In tegenstelling tot de ’63’-modellen die later zouden volgen, heet deze auto geen 6.2 liter grote V8, maar een 6.3 grote V12. De 36-klepper (3 per cilinder) was gebaseerd op de S600. Diens M137-V12 was in basis gelijk.

Het slagvolume steeg van 5.786 liter in de S600 naar 6.258 in de S63 V12. Het vermogen is 444 pk bij 5.500 toeren en het maximale koppel 620 Nm bij 4.400 toeren. Deze motoren (de M137-E63) zijn enorm zeldzaam. Er zijn namelijk 70 gebouwd in de S-Klasse, 26 stuks zijn een CL (die coupé-versie) en er zijn 5 G63’s met deze V12 gebouwd!

De kans is groot dus dat je de Mercedes S63 het eerste tegenkomt, ondanks dat ook deze auto slechts 1 maand (!) in productie is geweest. Een van die 70 stuks is deze occasion die te koop staat. Mocht je twijfelen over een discutabel verleden, hebben we goed nieuws voor je. De auto is namelijk eigendom geweest van Koning Albert II van België. Net als onze eigen Koningin Beatrix trad hij af in 2013.

Lage prijs

Hoe lang Koning Albert II deze zeldzame S63 AMG met V12 gehad heeft, weten wij niet zeker. De kans dat er een succesvolle nachtapotheker met smaak of het Belgische equivalent van een VVD’er erin heeft gereden, is natuurlijk altijd mogelijk. Jij kan dus de eerste eigenaar worden van deze auto die daadwerkelijk inkomstenbelasting betaalt. De prijs is een beweegredenen om het te doen, want de prijs is eigenlijk wat aan de lage kant.

De auto staat te koop voor een schamele 33.500 euro. Toegegeven, er zal ongetwijfeld wat werk aan zitten en de auto heeft ook 84.000 km gelopen. Maar dan nog, dit is een zeer bijzondere én zeldzame Mercedes. Of er moet echt iets chronisch mis mee zijn (niet een van de 220 bekende kwalen van deze generatie S-Klasse), om die lage prijs te verklaren. Want het betreft niet alleen een zeldzame S63 AMG met V12, de auto heeft ook nog eens een beroemde eigenaar gehad. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Met dank aan Didier voor de tip!

