Spotgoedkope Fiat EV heet Topolino, kan bekend voorkomen

Fiat komt volgens bronnen met een spotgoedkope én piepkleine EV in 2023, die Topolino gaat heten. Het laat zich vrij snel raden wat je kunt verwachten.

Des te langer wordt ontwikkeld aan iets nieuws, des te bereikbaarder het wordt. Ten tijde van de eerste elektrische auto’s was het een dure aangelegenheid om zo’n auto te kopen. Gelukkig daalde de prijs naarmate de tijd vorderde. Het resulteert in een breed aanbod EV’s in 2022 waar je voor pak ‘m beet 30.000 euro al redelijk wat keuzes hebt en vanaf 40.000 euro is het assortiment al ‘voor elk wat wilsch’.

Spotgoedkope EV

Echt spotgoedkoop is het nog niet. De Dacia Spring is met 18.000 euro ook niet duur, maar voor een piepkleine uitgeklede crossover is 18.000 euro nog een aardig bedrag. Het simpele feit is dan ook dat een écht goedkope EV nauwelijks een auto genoemd kan worden. Twee merken (uit hetzelfde concern) bewijzen dat. Opel vanmorgen nog met hun nieuwe Rocks-e, die 8.499 euro moet kosten. Dan krijg je een soort elektrische quad met een dak. Klein rijbereik, lage topsnelheid, piepkleine dimensies binnen en buiten en van materiaalgebruik is bijna geen sprake. Het kost niks, maar het is dan ook niks.

Citroën AMI

De Rocks-e is trouwens, zoals bekend, het resultaat van een goed staaltje leentjebuur spelen binnen Stellantis. Het is namelijk Citroën waar ze in 2020 het idee van dit stadskarretje presenteerden met de AMI. Als deelauto’s voor stadsgebruik of überhaupt inzet voor stadsgebruik kan zo’n compact en milieuvriendelijk karretje nog best een uitkomst zijn. Vandaar dat er nog een Stellantis-merk de basis van de AMI gaat gebruiken voor een EV. En het wordt: Fiat!

Fiat Topolino

Het Italiaanse merk maakt uiteraard sinds de PSA-FCA fusie naar Stellantis deel uit van een breed arsenaal merken. Fiat-dealers in Italië delen naar verluidt dat een Fiat-versie van de AMI en Rocks-e onderweg is. Deze gaat luisteren naar de naam Topolino. Een piepkleine Fiat van vóór de tijd van de 500 die officieel wordt gezien als de voorganger van de 500. Daarmee is Citroën niet het enige merk dat in hun geschiedenis duikt voor dit elektrokarretje. De Fiat Topolino keert terug!

Cabriolet

Klinkt allemaal leuk en eigenlijk is de naam Fiat Topolino in dit geval best te rechtvaardigen. Het probleem is wel dat de auto onderscheidend moet zijn. De AMI en Rocks-e zijn op details na klonen van elkaar en bij een derde model wordt het maar de vraag of Fiat wel competitief kan zijn. Er is sprake van de optie voor een canvas schuifdak voor de Fiat Topolino. Dezelfde bronnen uit de dealers spreken overigens van een ‘verfijnde versie van de Citroën AMI’. Dat lijkt eigenlijk alsof ze willen zeggen dat ‘ie duurder wordt dan de Citroën en Opel. Niet té duur, hopelijk.

De Fiat Topolino zou al gepland staan voor 2023, dus we verwachten snel dat we meer te weten krijgen over de piepkleine elektrowagen. Wellicht dat andere Stellantis-merken nog volgen met een AMI-kloon. Een nieuwe Lancia Ypsilon, anyone? (via Automotive News Europe)