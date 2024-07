Zelf sleutelen om geld te besparen in je miljoenenvilla

Als al je geld naar de hypotheek gaat moet je zelf de monteur uithangen.

De tijden van een historisch lage hypotheekrente ligt achter ons. In vergelijking met vroeger is de rente nog steeds niet enorm hoog, maar de huizenprijzen zijn dat wel. Waar wil ik heen? Als je een maximale hypotheek hebt afgesloten is er natuurlijk geen geld meer over om auto-onderhoud uit te besteden.

Want deze woning is met een vraagprijs van 3,95 miljoen euro niet voor iedereen weggelegd. Als autoliefhebber is het smullen geblazen, want er is een enorme vrijstaande garage. In deze ruimte kunnen maar liefst 6 auto’s geparkeerd worden. Er is een brug, zodat je aan je eigen auto’s kan sleutelen.

Huis in Lisse

Twee rechterhanden is daarmee wel een vereiste. Je kunt de brug natuurlijk ook gebruiken om er nog een extra auto onder te plaatsen. Hoe vaak krijg je überhaupt de kans om de onderkant van je eigen auto te bewonderen? Kun je de boel meteen fabrieksnieuw poetsen.

Het huis in Lisse (Zuid-Holland) staat op een enorm perceel van 10.0000 vierkante meter. De woonoppervlakte bedraagt 590 vierkante meter. Als je gek bent op bloemen kun jij je lol op natuurlijk. De Keukenhof is op steenworp afstand. Kan je vrouw gewoon een rondje lopen in de tuin, hoef je niet elke keer een bloemetje te kopen.

De garage heeft naast een brug ook een eigen toiletruimte en een pantry. Ook wel fijn is het feit dat de garagedeuren elektrisch bedienbaar zijn. De inhoud van de garage is misschien niet wat je verwacht bij een miljoenenvilla. De Ferrari en Lamborghini moet je er zelf maar bij verzinnen. Er staat een MINI, een Saab, fietsen, een scooter. Dat is het ook wel. Een buitenzwembad mist ook, een sauna is er dan weer wel.

Alle pica’s en de complete advertentie check je op Funda. Liever slapen naast je auto? Dat kan ook.