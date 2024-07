Slapen naast je auto voor een schappelijke prijs in Hoorn

Stel je voor. Elke dag in slaap vallen met je bolide naast je. De slaapkamer garage!

Dromen over een ritje door de Alpen is geen probleem wanneer je in slaap valt, uitkijkende op je bolide. Eerlijk, hoeveel Nederlandse autoliefhebbers kunnen zeggen dat ze naast hun auto slapen, met uitzicht op de bolide? Dit pareltje van een huis staat te koop in Hoorn.

Het is niet ongelofelijk groot zoals al die villa’s die hier met enige regelmaat passeren, maar dit huis doe je tekort door het klein te noemen. Bovendien hoef je hier ook geen miljoen voor neer te tellen, wat vaak wel het geval is bij die andere droomhuizen. De vraagprijs bedraagt 700.000 euro. Met de huidige huizenprijzen noemen we dat normaal.

Dit betreft een oud pand uit 1880 in de binnenstad van Hoorn. De opzet is tamelijk briljant. Je hebt de voordeur, met daarnaast een garage. In dit geval staat er een heerlijke Ferrari F355 Spider geparkeerd. Als je het over dromen hebt…

Slaapkamer garage

Pal achter de garage zit de slaapkamer. Het gedeelte tussen de garage en de slaapkamer is van glas gemaakt, zodat je elke nacht welterusten tegen je auto kunt zeggen. Ik kan eigenlijk maar één nadeel bedenken. Als jij ’s ochtends vroeg naar je werk wil gaan en je maîtresse ligt nog te snurken dan gaat ze gegarandeerd wakker worden met het starten van de Ferrari. First world problems zeggen we dan. We noemen het de slaapkamer garage.

Wonen in de binnenstad betekent wel dat de andere auto’s buiten in de publieke ruimte moeten slapen, al dan niet met een parkeervergunning. Hopelijk heeft de koper ook een mooie auto. Het is eigenlijk verboden om een simpele auto binnen te parkeren. Dat doet de hele sfeer teniet.

De woning is gerenoveerd en beschikt in totaal over drie woonlagen. Er is ook een dakterras voor de nodige frisse buitenlicht. Het huis staat te koop op Funda.

Met dank aan Roy voor de tip!