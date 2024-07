Dure klassiekers weten Nederland te vinden

Een nieuwe Ferrari zoals de SF90 is best prijzig te noemen. Maar bij bepaalde klassiekers die recent geregistreerd zijn beginnen de bedragen pas bij zeven cijfers.

In de vorige artikelen over de auto’s die in juni op kenteken zijn gezet, zijn al verschillende bijzondere klassiekers aan bod gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de Aston Martin DB4 Saloon, de Ferrari 365 GTB/4 ‘Daytona’ Spider Conversion en de Lamborghini Miura.

In totaal zijn er in juni 245 nieuwe klassiekerkentekens uitgegeven door de RDW, plus nog eens 56 oude kentekens die opnieuw geactiveerd zijn. Dat kan bijvoorbeeld als een auto na een verblijf in het buitenland terug is gekomen naar Nederland, of als de auto na een flinke restauratie opnieuw de platen in ontvangst heeft mogen nemen.

Genoeg interessante klassiekers, dus we zijn op zoek gegaan naar 10 opvallende exemplaren. Inclusief een paar hele prijzige.

Alpine A310

De Alpine A310 was de opvolger van de Alpine A110 en werd geproduceerd tussen 1971 en 1984. Tot 1976 werd een 1.6 liter viercilinder gebruikt, die daarna werd vervangen door een 2.7 liter V6. Het witte exemplaar dat in juni op kenteken is gekomen staat genoteerd als een ‘1600 VG’ uit 1976, wat zou verwijzen naar de 1647 cc versie die was uitgerust met carburateurs. Toch geeft de RDW een cilinderinhoud op van 1605 cc, wat dan eigenlijk zou verwijzen naar de VF versie met injectie. Welke versie het ook is, het blijven leuke en aparte auto’s om te zien!

Bugatti Type 37

Foto: Bonhams

De Bugatti Type 37 was de opvolger van de Type 35 en wordt gezien als één van de meest iconische auto’s van het Franse merk. Een auto die bekend stond om mechanische eenvoud en een laag gewicht. In totaal werden 286 exemplaren gebouwd, waarvan 76 met een supercharger (Type 37A).

Het blauwe exemplaar dat in juni op kenteken is verschenen staat genoteerd als eentje uit 1925, maar dat zou eigenlijk 1929 moeten zijn. Het gaat namelijk om chassis 37383, nieuw besteld door Charles Faroux, een vriend van Ettore Bugatti en tevens hoofdredacteur van autoblad La Vie Automobile en één van de oprichters van de 24 uur van Le Mans. Een prachtige geschiedenis volgde, waarbij de auto vorig jaar tijdens de Zoute Grand Prix in België geveild werd voor een mooi bedrag van € 1.150.000. En het mooiste is dus dat de auto nu op Nederlands kenteken staat!

Buick Electra

Bij een ‘Electra’ zou je misschien denken aan een EV, maar dat is duidelijk niet van toepassing. Het blok is zelfs een 7.450 cc V8 die zo’n 191 pk oplevert. De Electra werd gebouwd tussen 1959 en 1990, maar het exemplaar dan recent op kenteken is gekomen komt uit 1976. Verder lijkt het te gaan om de Limited versie, die met 5.93 meter lengte echt enorm is. Het wordt lastig om daar een parkeerplaats voor te vinden.

Facel Vega

Het Franse automerk Facel Vega was slechts actief tussen 1954 en 1964, maar desondanks bouwden ze fantastisch mooie auto’s, die je nog steeds met enige regelmaat op een concours kan aantreffen. Het bekendste model is de HK500, gebouwd tussen 1958 en 1961 in een oplage van 489 stuks. Eén van deze exemplaren is, onder de noemer van een Facel Vega HK1, in juni op kenteken gekomen.

Shelby GT500

Foto: PTTM Cars

Het automerk Shelby kom je in het RDW register maar 22 keer tegen. Dat komt ook omdat een gedeelte van de Shelby’s gewoon onder de merknaam Ford zijn ingeschreven. De auto die in juni op kenteken is verschenen betreft een echte Shelby GT500 Fastback uit 1967, uitgevoerd met een automatische versnellingsbak en in de kleur ‘Britanny Blue’. Recent is de auto volledig gerestaureerd en mocht je ‘m willen hebben, ze staat te koop voor €299.750.

Ford Model T

De oudste auto die in juni op kenteken is gezet? Eigenlijk gaat de eer deze keer naar een Rolls-Royce 20 HP die geregistreerd is met een ‘datum eerste toelating’ van 1 juli 1923. Een prachtige klassieke auto, uitgerust met een 3.127 cc zescilinder.

Toch willen we één andere auto nog even noemen, namelijk een Ford Model T, die echter wel als bedrijfsauto geregistreerd is. Dus met een kenteken uit de klassieke bedrijfsauto reeks, met een structuur zoals BH-00-00. Deze auto, met een 942 cc viercilinder, heeft een datum eerste toelating van 30 juni 1923, dus volgens deze gegevens is de auto één dag ouder.

Daar moeten we even aan toevoegen dat men bij oude auto’s vaak niet meer kan achterhalen wanneer ze voor het eerst geregistreerd zijn. Vaak is alleen het jaartal bekend en bij de RDW gebruiken ze dan vaak 30 juni of 1 juli als datum. Ook kan het zijn dat alleen de maand en het jaar bekend zijn en dan vult men vaak de eerste dag of de laatste dag van de maand in. Met andere woorden, deze datums moet je met een korreltje zout nemen.

Glas 1700 GT

De Glas GT is een kleine sportauto die gebouwd werd door Hans Glas GmbH in Duitsland. Dit bedrijf is bekend geworden door de productie van de Goggomobil.

De Glas GT werd in september 1963 gepresenteerd op de Frankfurt Motor Show en was ontworpen door Pietro Frua, bekend van meerdere Fiat’s, de Volvo P1800 en de eerste Maserati Quattroporte. De Glas GT-serie is geleverd in 4 uitvoeringen, de 1300 GT Coupé (1.3 liter motor), de 1700 GT Coupé (1.7 liter motor), de 1300 Cabriolet en de 1700 Cabriolet. Van de coupés werden 5.013 stuks gebouwd, van de cabriolets slechts 368 stuks.

Na de overname door BMW ontstond de 1600 GT, uitgerust met de 1573 cc motor uit de BMW 1602. Ook kreeg de auto een BMW grille en BMW logo’s. Van dit model werden tussen augustus 1967 en augustus 1968 in totaal 1255 stuks geproduceerd.

Het in juni geregistreerde exemplaar is een Glas 1700 GT uit 1967 in de kleur Elfenbeinweiss met een rood interieur en in handen van een trotse Autoblog-lezer.

Humber Super Snipe

Foto: Bonhams (ter illustratie)

Als je dit te snel leest, dan denk je aan een Hummer in combinatie met een scherpschutter. Maar nee, het gaat over het Engelse bedrijf Humber Limited dat al in 1901 begon met de productie van auto’s.

De Super Snipe werd geïntroduceerd in oktober 1938 en was uitgerust met een vierliter zescilinder, waarbij de doelgroep bestond uit de hogere en middenklasse managers, professionals en overheidsmedewerkers. Helaas kwam snel daarna de Tweede Wereldoorlog die de plannen in de soep gooide. Na de oorlog werd de productie weer opgepakt en uiteindelijk werd dit model in allerlei verschillende versies gebouwd tot aan 1967.

De Humber Super Snipe die in juni op kenteken verscheen was een groen exemplaar uit 1966, uitgerust met een 2965 cc zescilinder. Het is dus een behoorlijk laat exemplaar, ook bekend als de ‘Serie V’.

Mercedes 300 SL Roadster

De Gullwing is misschien nog iets legendarischer, maar ook de 300 SL Roadster blijft een prachtige, interessante en zeer kostbare klassieker. De vraagprijzen zitten toch eigenlijk altijd wel boven de miljoen euro. In juni zijn er twee op Nederlands kenteken gekomen, een grijze uit 1957 en een zwarte uit 1958. Waarschijnlijk zijn ze tegelijk geregistreerd, want de kentekens zijn precies opvolgend.

Panhard PL 17

De Panhard PL 17 is een auto gebouwd door de Franse fabrikant Panhard in de periode van 1959 tot 1965. Het was de opvolger van de Panhard Dyna Z, maar met een veel gestroomlijnder carrosserie dan zijn voorganger. De vierdeurs sedan werd vergezeld door de Cabriolet in 1961 en door de Break (stationwagon) in 1963.

Het in juni geregistreerde exemplaar is een blauwe sedan uit 1964, voorzien van een kleine 848 cc viercilinder.

Dit is een bijdrage van Edvar van Daalen.

