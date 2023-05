Zelfs de Fransen willen dikke Duitse premium auto’s

Tsja, als zelfs de Fransen dik Duits premium willen, dan wil dus echt iedereen dik Duits premium.

Ieder land is enigszins chauvinistisch. Nederlanders houden van Max Verstappen. Britten worden wee in de knieën van de RAF. Italianen luiden de kerkklok als Ferrari wint. Amerikanen vinden zichzelf in alles het beste. Maar er is maar een land waar het woord chauvinisme echt is uitgevonden. En dat is Frankrijk.

Nou is Frankrijk natuurlijk ook een land met een grote historie. De Fransen gaven ons de drie pijlers onder het liberalisme, de stethoscoop, de balpen en de eerste Grand Prix ooit. Echter is het ding met Frankrijk wel een beetje; de historie is groter dan het heden. Misschien nog meer dan voor Groot-Brittanië, liggen de dagen van toonaangevendheid en roem in het verleden. In Europa wordt Frankrijk al decennia overvleugeld door Duitsland. Ondanks dat, of misschien ook wel dankzij, het feit dat Duitsland de oorlog verloor.

Duitsland is de Europese supermacht qua economie, industrie en dus in het algemeen. Dat zie je ook aan de autofabrieken. Peugeot en Citroën moeten het vooral hebben van hun eigen markt, van kleine auto’s en nieuwe markten als China. Op de traditionele grote automarkten van Europa en Noord-Amerika spelen de Franse merken geen rol meer. Ja, oké, PSA heeft nu met Chrysler weer een voet in Noord-Amerika. Maar een Dodge Challenger of RAM 1500 is toch niet echt ‘Frans’.

Maar die Fransen zelf dan? Die willen natuurlijk wel Citroenen en Peugs eten, toch? Welnu, een beetje. Middels een steekproef zijn Fransen bevraagd op eigenschappen als algemene indruk, kwaliteit, prijs-kwaliteitverhouding, reputatie/werkgeversmerk, tevredenheid en ‘aanbeveling’. Peugeot is volgens onderzoeker YouGov het populairste merk onder Fransen. Tot zo ver geen verrassingen.

Als je echter naar de nummers twee tot vijf kijkt, zie je de keiharde Duitse realiteit. Na Peugeot maken Mercedes, Audi, Volkswagen en BMW de top-5 compleet. Een welhaast volledig Teutoonse aangelegenheid dus. Citroën en Renault moeten het doen met respectievelijk plaats 6 en plaats 8. Toyota, Ferrari en Ford zijn de andere drie merken in de top-10.

Dus, daar heb je het. Niet alleen de AB-garage puilt uit van Duits premium. Echt íedereen wil Duits premium. Waarvan akte.