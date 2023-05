Dikke vijfcilinder Formentor nu nog wat dikker

De dikke vijfcilinder Formentor mag van ons wel ietsje dikker.

Als we het hebben overheerlijke vijfcilinder motoren die je nu nog kunt krijgen, zijn er maar een paar auto’s: de Audi RS3, RS Q3 en Audi TT-RS. Maar dat zijn niet de enige modellen, want we hebben nog de Cupra Formentor VZ5. Toegegeven, die auto wordt niet in Nederland geleverd.

Gezien de uitstoot van die auto zou de VZ5 een enorme boete krijgen en wordt het namelijk bijna onmogelijk om de auto te verkopen tegen een fatsoenlijke prijs. Men shopt dan liever voor iets met een premium-badge.

Dikke vijfcilinder Formentor

Maar er zijn ook markten waar je de Formentor VZ5 kon krijgen voor een realistisch bedrag. Kijk, en dan is zo’n auto wel interessant. Een nadeeltje van de Cupra Formentor VZ5 is namelijk dat de motor ietsje geknepen is ten opzichte van zij premium-broers uit Hongarije (de RS3 en TT-RS rollen van de band in Gyor).

Ook ziet de VZ5 er niet heel erg veel dikker uit dan de versie met 300 pk, of de plug-in hybride.

En dat laatste kan JE Design wat doen. JE Design is een specialist die zich al jaren bezighoudt met Seats. Vroeger was je leven niet compleet als je Ibiza of Leon voorzien was van de nodige JE Design-opsmuk. Ze bestaan nog steeds en doen nu dus ook Cupra’s. In dit geval pakken ze de VZ5 aan.

Soms kan JE Design iets te extrovert zijn met hun modificaties, maar ze hebben zich keurig ingehouden dit keer. Het resultaat is een heerlijk dikke bak waar het laatst beetje crossover-gehalte met succes eruit is gehaald.

Extra vermogen?

Dat hebben ze gedaan middels een flinke bodykit. En dat is niet een paar stripjes plastic carbon, maar gewoon lekker een dikke bodykit met lekkere dikke wielkasten. Kijk jongens, dat is dus wat je wil zien op een dikke variant. Daarbij hebben ze bij JE Design ervoor gezorgd dat de wielen er lekker inpassen.

De wielen zijn weliswaar heel erg groot (tot 9×21 is mogelijk), maar relatief licht. De 20 inch wielen wegen slechts 13,6 kilogram, wat voor het formaat niet verkeerd is. De banden zijn 265/30 R20.

Wat ook helpt is de rijhoogte. Met en setje verlagingsveren, ligt de Cupra Formentor VZ5 30 millimeter dichter op de grond. Geen extreme verlaging, maar precies goed.

Nadeel: ondanks dat deze dikke vijfcilinder Formentor er god uitziet, is deze niet sneller dan normaal. De motor is nu nog standaard gehouden. Maar ja, daar komt ongetwijfeld een oplossing aan.

Check hieronder wat @wouter in zijn mooi jas van de VZ5 vindt:

