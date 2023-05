Autoblog Spot van de Week: Bufori Geneva

Een wat…? Deze week hebben we een tamelijk bizarre exoot als Spot van de Week.

Auto’s waarvan je geen idee hebt wat voor merk het überhaupt is, dat zijn de leukste spots. We hebben er eentje deze week: een zeer exotische auto, die ook gespot is in een ver oord. Autoblog-lezer @adyton kwam dit apparaat namelijk tegen in Kuala Lumpur.

Dat is waarschijnlijk ook de stad waar je de grootste kans hebt om deze auto tegen te komen. Deze Bufori Geneva wordt (of werd) namelijk gebouwd in Maleisië. Proton is dus niet de enige autofabrikant die Maleisië rijk is. Overigens is Bufori van oorsprong niet Maleisisch: het merk werd in de jaren ’80 opgericht door drie Australisch-Libanese broers.

Eigenlijk is alles aan het merk bijzonder en dat begint al bij de naam. Bufori is namelijk een afkorting die staat voor Beautiful, Unique, Fantastic, Original, Romantic en Irresistible. Zo zie je maar, je kunt met termen die tenenkrommend cliché zijn toch een originele naam maken.

De modelnaam is wat meer voor de hand liggend: de Bufori Geneva werd namelijk in 2010 onthuld op de Autosalon van Genève. Bezoekers konden toen kennis maken met een bijzonder kitscherige limousine, met styling geïnspireerd op auto’s uit de jaren ’30.

Het materiaalgebruik is echter hartstikke modern: de body is vervaardigd uit een composiet van carbon en kevlar. De hele carrosserie bestaat uit één geheel, inclusief voor- en achterbumpers. Het enige wat los gefabriceerd is zijn de onderdelen die open kunnen.

De Bufori Geneva is natuurlijk geen vedergewicht, maar dankzij de gebruikte materialen blijft het gewicht beperkt tot zo’n twee ton. Voor een slagschip van dik 5,4 meter lang is dat toch best netjes.

Bufori maakt heel veel zelf, maar voor de motor hebben ze uiteraard leentje buur gespeeld. Die komt bij Chrysler vandaan. Het betreft de welbekende 6.1 HEMI V8, die onder andere in de 300C SRT-8 te vinden is. Deze is goed voor 430 pk.

Als we de foto’s zo bekijken lijkt het allemaal wel ‘vorm boven functie’ te zijn. Het interieur lijkt relatief klein in verhouding tot de buitenmaten, instappen moet over enorme dorpels en het zicht rondom zal ook niet optimaal zijn met de kleine raampjes. Maar goed, je rijdt wel rond in een imposante auto.

Ook al is de Bufori Geneva in Europa onthuld, je zult ‘m op ons continent niet zo snel (lees: helemaal niet) tegenkomen. De doelgroep zit natuurlijk in het Midden-Oosten en China. Maar dat maakt deze spot alleen maar specialer. Aan @adyton de eer om deze week de Spot van de Week op zijn naam te schrijven en een Autoblog-pets of -muts te ontvangen.

Volgende week zondag is er weer een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook iets leuks, speciaals of opvallends tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

Alle foto’s van deze spot check je op Autoblog Spots!