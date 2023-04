Eindelijk is er een Duitse betaalbare elektrische auto

Een betaalbare Duitse elektrische auto. Shut up and take my money!

Wij Nederlanders houden van Duitsers. Niet zozeer tijdens een voetbalwedstrijd of na een geschiedenisles, maar wel als het op auto’s kopen aankomt. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Dat is op zich niet zo gek, want de Noord-Europese stijl appelleert aan ons. Ook Zweedse merken kunnen wij goed waarderen, bijvoorb eeld. Maar even terug naar de Duitse auto. Er is namelijk een (voor ons) nieuwe speler op de markt: Ari Motors.

Mocht je dat merk nog niet kennen, voor ons is het ook allemaal erg nieuw. Maar het is Duits, dus willen wij het hebben. Ari Motors lanceert de 902, een klein bedrijfswagentje c.q. bestelautootje. Althans, zo zien wij het. Voor Ari komen ze nu heel dichtbij een personenauto. Ze maken namelijk al elektrische bestelautootjes voor stadsgebruik.

Beetje zoals de originele Smart

Nu moet je dat in de ruimste zin van het woord nemen. Qua concept doet de auto wel iets aan de Smart denken. De originele City Coupé uit 1999 (later de ForTwo), niet zozeer die huidige 1.800 kg wegende Smart #01.

Om even een idee te krijgen van de afmetingen van de Ari Motors 902, het apparaatje is 2,95 meter lang, 1,50 meter breed en ook 1,50 meter hoog. Het is een tweezitter, waarbij ze – meer dan bij de originele Smart – getracht hebben een zo praktisch mogelijk bagageruimte te creëren. En potjandrie, dat is ze goed gelukt! Want deze kleine stadsvlo heeft een bagageruimte van 766 liter. Dat moet dan niet 766 liter aan lood zijn, want maximum mag je 190 kilo meenemen aan boord.

Prijs Duitse betaalbare elektrische auto

Dan de motor van dit rode monster. Er is een elektromotor die wanneer nogid maar liefst 20 paardenkrachten weet te mobiliseren. Daarmee is een voorruitverschroeiende topsnelheid van 90 km/u mogelijk. Dat moet je niet gaan rijden als je maximaal wil genieten van de actieradius. Die opgave van Ari Motors is 110 tot 200 km. Eh, dat ligt wel erg ver uit elkaar.

Tenslotte hebben we de prijs voor je. In Duitsland kost deze seksbom op wielen 13.995 euro. Dan heb je de wel de schrale instapper, de Pure. Uiteraard wil je het absolute topdmodel, de Comfort, die kost 15.990 euro. Of het karretje ook naar Nederland komt, is nog niet bekend. Met een topsnelheid van 90 km/u is het wel bijna te veel van het goede voor ons koude trage kikkerlandje.

