Zes opvallende trends op Marktplaats - Autoblog.nl

Wat je niet ziet als je op Marktplaats rondsnuffelt zijn de trends. Tenzij je er écht bovenop zit, maar daar gaan we even niet vanuit.

Het is altijd interessant om op Marktplaats rond te struinen, of je nu serieus naar een auto op zoek bent of niet. Dat doen we bij Autoblog ook, zodat we jullie met regelmaat opvallende occasions voor kunnen schotelen. Wat je normaalgesproken niet zo snel ziet als bezoeker zijn de trends. Daarom hebben we aan Marktplaats gevraagd welke interessante en opvallende ontwikkelingen zij vorig jaar zagen in de zoektermen. Dit zijn zes trends die naar voren kwamen bij het vergelijken van de cijfers van vorig jaar met die van 2019.

Cabrio’s

Nederland is nooit een cabrioland bij uitstek geweest, maar 2020 was wél het warmste jaar sinds het begin van de metingen. Als dat zo door gaat wordt Nederland vanzelf een cabrioland. Op Marktplaats werd er in ieder geval flink meer gezocht naar cabrio’s. In 2019 werd er 170.661 keer op gezocht, in 2020 was dat 240.823 keer. Het gaat misschien wat ver om te zeggen dat de zoekopdrachten door het dak gaan, maar het is wel een stijging van ruim 40%.

Pick-ups

Pick-ups: Amerikanen kopen bijna niets anders, maar in Nederland nemen automerken vaak niet eens de moeite om zo aan te bieden. Op zich logisch, want wat moet je ermee in Nederland? Een Volkswagen Transporter is veel praktischer. Toch heeft een pick-up ook in Nederland aantrekkingskracht. In 2019 werd er 79.523 keer op gezocht, in 2020 82.829.

Smarts

Aangezien de occasionverkoop in zijn algemeenheid is gestegen in 2020, zijn er veel winnaars. Zijn er ook verliezers? Die zijn er ook. Smart is bijvoorbeeld flink uit de gratie gevallen. In 2019 werd er nog 100.380 keer gezocht op dit merk, in 2020 was dat nog maar 76.910 keer.

Taxi’s

Ook op taxi’s werd minder gezocht in 2020. Dit zal ongetwijfeld iets met corona te maken hebben. De taxibranche werd ook flink getroffen door de pandemie. Daarmee was 2020 geen jaar waarin men in grote getale opzoek gingen naar een ‘nieuwe’ taxi. Er werd vorig jaar 32.523 keer op gezocht, terwijl dat in 2019 nog 42.268 keer was.

Schuurvondst

Naar een taxi ga je niet voor de lol zoeken. Iets waar je wel op kunt zoeken omdat je het interessant vindt zijn barnfinds. Of, op z’n Nederlands: schuurvondsten. Hier wordt niet massaal op gezocht, maar de interesse in verwaarloosde pareltjes lijkt wel flink te zijn toegenomen. In 2019 werd er 4.113 keer op gezocht, in 2020 was dat 8.876 keer.

Headerfoto: BMW Z1 met Mosselman Turbo