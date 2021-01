Record! Zoveel occasions zijn er in 2020 verkocht in NL - Autoblog.nl

Persoonlijk vervoer is hot dezer dagen. Maar het is niet de verkoop van nieuwe auto’s die daarvan profiteert. De occasions gaan als zoete broodjes.

Er lijkt eindelijk licht te zijn aan het einde van de Corona-tunnel in de vorm van vaccins. Voordat we echter groespimmuniteit bereiken, mocht dat zover komen, hebben we waarschijnlijk nog wel enkele maanden zo niet meer voor de boeg. Dus is de verwachting dat treinen en bussen nog even net zo leeg blijven als nu. Nog meer dan normaal al het geval is, zit je immers liever niet de uitstoot van je buurman (m/v) te recirculeren.

Wij autoliefhebbers weten immers al langer dan vandaag dat eigenlijk niemand echt met het OV wil reizen. Zoals het oude adagium luidt: het OV brengt je van een plek waar je niet bent naar een plek waar je niet wil zijn op een tijd die niet ‘nu’ is. En dat dan ook nog niet zelden terwijl je met je knieën in je oren gevouwen op de grond in een gangpad van een NS-dubbeldekker zit waar gisteren nog een hooligan heeft staan te urineren. Nee dank u vriendelijk. Gedeelde auto’s zijn wat dit betreft ook niet veel beter. Ook daar kunnen namelijk -oh gruwel- andere mensen in plaatsnemen.

Dus moet het een eigen auto worden. Alleen ja, die zijn duur in Nederland om nieuw te kopen. Nou ja, dan maar een tweedehandsje kopen en even fabrieksnieuw laten maken voor gebruik. Precies dat (althans, het tweedehandsje kopen in ieder geval) deden in 2020 een record aantal Nederlanders. De occasionverkoop verbrak daarbij volgens dataleverancier RDC zelfs de magische grens van de twee miljoen units. Om precies te zijn 2.025.309 okkazies werden er verhandeld, 55.000 stuks meer dan in het Corona-vrije 2019.

81,5 procent van de occasions betreffen exemplaren op benzine. De populariteit van satansap daalt bij de tweedehands koper. In 2019 was nog veertien procent van de verkochte occasions een diesel, vorig jaar ging dat om twaalf procent. Maar goed, diesel is dan ook moord. Het aantal verkochte EV occasions verdubbelde, maar dat klinkt indrukwekkender dan dat het is. Uiteindelijk werden er alsnog maar 14.000 tweedehands EV’s verhandeld.

In maart, april en mei zagen de cijfers er nog heel slecht uit voor dealerbedrijven. Zij zagen daarin een teruggang van 26 procent in de occasionverkoop. In met name de zomermaanden is dat echter dus ruimschoots ingehaald. Het record op de tweedehandsmarkt staat wel in schril contrast tot de malaise in de markt voor nieuwe auto’s in Nederland. Die is namelijk zoals bekend compleet aan barrels belast door onze overheid. Waarvan akte.