Hoe is de Alfa Romeo Giulia als occasion? (deel II) - Autoblog.nl

De Alfa Romeo Giulia als occasion klinkt als muziek in de oren, nietwaar?

Ah, de Alfa Romeo Giulia. Het is een van de favoriete auto’s van vele redactieleden. Uiteraard vanwege de Emozione. Het is een Alfa Romeo en daarmee is de Giulia sowieso al beter. Maar er is er meer, de Giulia is een zeer puike sportsedan. Een fraaie carrosserie, potente motoren, achterwielaandrijving en uitstekende rijeigenschappen. Er valt veel voor te zeggen.

Het nadeel is dat de verkoopcijfers niet meer dan goed zijn. Natuurlijk, ten opzichte van een BMW 3 Serie vallen de verkoopcijfers heel erg tegen. Maar als je kijkt naar auto’s als de Lexus IS, Jaguar XE, Infiniti Q60 Cadillac ATS is de Giulia een groot succes. Het is dus maar net wat je referentiepunt is.

Tweedehands

Helaas zijn de liefhebbers niet allemaal in staat om een nieuw exemplaar te kopen. En helaas zijn mensen die nieuwe auto’s kopen niet allemaal een petrolhead. Dus dan moeten we kijken naar de tweedehands markt. Dan rijst de vraag: hoe doet de Alfa Romeo Giulia het als occasion?

Een tijd geleden deden we dat al, maar ter lering en vermaak gaan we nogmaals kijken wat de prijzen zijn van de goedkoopste Giulia 2.2 JTDm, 2.0T en uiteraard de Quadrifoglio:

Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm

€ 16.945

2016

155.276 km (NAP, Nederlandse auto)

De goedkoopste Ala Romeo Giulia is uiteraard een diesel. Op dit moment is diesel niet de meest populaire brandstofsoort, dus je kunt goede deals scoren. De goedkoopste Giulia heeft de bekende 2.2 JTDm onder de kap, in dit geval met 180 pk. Deze is in dit geval gekoppeld aan de achttraps automaat van ZF. Dat is een bijzonder prettige combinatie. Zeker als je ‘m wilt gaan kietelen (hij kan naar zo’n 240 pk) heb je met de automaat meer marge dan met de handbak.

Ondanks de lage prijs heeft de grijze Giulia diesel nog niet een half miljoen gelopen, de teller staat op iets meer dan 155.000 km. Het enige dat de auto nodig heeft, is een setje fraaie velgen. Deze kleine wieltjes doen het ontwerp geen goed. Datzelfde geldt voor de trekhaak.

Alfa Romeo Giulia 2.0T

€ 19.950

2017

188.705 km (NAP, Nederlandse auto)

De markt die op dit moment ‘HEEEET’ lijkt te zijn, is die van de Giulia met viercilinder benzinemotor. Elke week controleert ondergetekende of de prijzen al iets dalen. Maar helaas, het niveau van de vraagprijzen blijft bijzonder stabiel. In dit geval gaat het om wederom een Giulia met veel te kleine wieltjes. Maar daar zijn genoeg oplossingen voor. Het interieur is voorzien van rood lederen bekleding, bijzonder gaaf. Een Alfa Romeo kan dat ook uitstekend hebben.

De prijs van de grijze Giulia is niet misselijk, 19.950 euro. Dat is voor een auto met bijna twee ton op de klok een flinke smak geld. Het gaat in dit geval om een auto die origineel in Nederland is geleverd. In Duitsland is het aanbod iets groter, maar het verschil is in prijs is niet erg groot. Mocht je nog een leuk bedrijfje willen beginnen, ga deze auto’s importeren uit Italië. Daar zijn er veel van de Giulia’s verkocht en zijn de prijzen beduidend lager.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

€ 58.950

2016

33.460 km (Geen NAP, importauto)

Dan komen we nu bij de dikste. Dat is uiteraard de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Hierbij is het wat lastiger bepalen wat de gemiddelde ‘lage’ prijs is. Dit exemplaar kost minder dan 60 mille, maar het aanbod is dun. Als deze verkocht is, moet je (logischerwijs) meteen een paar duizend euro extra meenemen.

Natuurlijk, het is veel geld, maar kijk wat je ervoor terugkrijgt. Een 2.9 liter motor met Ferrari-genen, perfecte gewichtsdistributie, uniek geluid en flinke prestaties. In minder dan 4 seconden naar de 100 km/u en een topsnelheid zijn vandaag de dag nog steeds bijzonder. Sterker nog, als je een nieuw exemplaar komt (kale prijs, minimaal 120.000 euro) dan ziet ‘ie er min of meer hetzelfde uit. Deze auto heeft iets meer dan 33.000 kilometer gelopen, dus hier kun je nog heel lang plezier aan beleven.

Conclusie:

Kortom, is er wat veranderd in die twee jaar tijd? Ja en nee. Ja, er is meer aanbod als je gaat zoeken. Dat resulteert in meer keuze. Dat wil echter niet zeggen dat ze echt goedkoop zijn geworden. Sterker nog, als je de kilometers even recht trekt, zie je dat de prijzen van de Giulia verrassend stabiel zijn. Logisch, want er zijn voldoende petrolheads die een gebruikt exemplaar willen, terwijl de aanvoer van gebruikte Giulia’s klein is.