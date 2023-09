Met deze stationwagon heb je geen crossover meer nodig

Wat kan een crossover nou nog bieden dat deze gelikte stationwagon niet kan?

De stationwagon leek ooit de perfecte auto. Groot genoeg voor je hele gezin en spullen en je hoeft niet per definitie alles omtrent rijgevoel overboord te gooien. Ook was een stationwagon zo groot of klein als je zelf wilde. Het is een trend die een beetje is komen overwaaien vanuit de VS.

Crossovers

Wat dat betreft volgen wij de VS op gepaste afstand. De traditionele Amerikaanse stationwagon verloor namelijk in de jaren ’90 veel verkopen aan de opkomende SUV. Zo’n 20 jaar later hebben wij met dezelfde trend te maken. Er zijn nog voldoende stationwagons, maar een heel stuk minder. Vooral in de lagere segmenten worden stationwagons veelal gedropt omdat crossovers worden neergezet als een nog idealere auto (wat het lang niet altijd is).

Crossover stationwagon

Dat laatste bewijst Subaru met een nieuwe versie van de Levorg. De Levorg kun je kennen als een soort Impreza stationwagon, al lijkt Subaru met de naam, een afkorting van Legacy Revolution Touring, een nauwverwante auto aan de Legacy ermee te bedoelen. In ieder geval krijgen wij hem niet meer. Ten faveure van de eveneens op de Impreza gebaseerde XV. En ja, dat is een crossover. Punt gemaakt.

Subaru Levorg Layback

Toch vragen wij ons af of een stationwagon niet gewoon een crossover kan zijn voor je. De nieuwe Subaru Levorg Layback lijkt namelijk eigenlijk gewoon alles te zijn wat een crossover ook is, maar dan mooier. Het silhouet van een stationwagon is duidelijk te zien, maar dankzij iets meer grondspeling zit je hoger zoals in een crossover. Win/win, toch?

De realiteit is natuurlijk dat het een soort broertje wordt van de Subaru Legacy Outback, een model van Subaru wat er vroeg bij was om SUV en stationwagon te combineren. We kunnen dus wel lacherig doen dat Subaru met de Levorg Layback een nieuw segment uitvindt, maar eigenlijk komt hij achteraan in de lijst met namen als Outback, All Terrain, Allroad, Cross Country, XRoad, Xmod, Active, TourX en noem ze maar op (wat @willeme vast een keer kan doen met een lijstje).

Potent

Wel leuk: Subaru levert net als vrijwel al hun andere modellen de Levorg Layback gewoon met vierwielaandrijving. Dat in combinatie met de grotere grondspeling kan een relatief potente auto opleveren. De Levorg Layback is enkel voor Japan momenteel, maar uitbreiding naar alle markten waar de Levorg nog geleverd wordt (en dat zijn er niet veel) zou op de planning staan.

De 1.8 liter viercilinder met 174 pk maakt van de Subaru Levorg Layback geen strepentrekker en het te allen tijde aanbieden van een CVT laat zien dat het geen WRX STi is. Wel komt er een 2.4 liter grote viercilinder met 256 pk, wat dan weer niet gek is. Zoals gezegd is ‘ie dus enkel voor Japan, maar wij zouden dit graag in Nederland zien.